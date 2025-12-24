Nación

Hombre salió de misa de aguinaldos y murió tras fatal accidente en Santander

Al parecer, la víctima se desplazaba hacia su casa cuando todo ocurrió, generando consternación en Santander.

Redacción Nación
24 de diciembre de 2025, 11:40 a. m.
Este es el hombre que se convirtió en la víctima de esta triste historia Foto: API

Jairo de Jesús Benjumea Agudelo, de 79 años, murió en un trágico accidente que se presentó poco después de que saliera de la iglesia rumbo a su casa en Barrancabermeja, Santander.

De acuerdo con el diario Vanguardia, todo ocurrió el pasado lunes, 22 de diciembre, hacia las 5:55 a. m.

Jairo de Jesús Benjumea Agudelo, adulto que murió en el trágico accidente. Foto: API

Al parecer, el adulto mayor acababa de salir de la tradicional misa de aguinaldos y se dirigía hacia su vivienda. Lastimosamente, nunca pudo llegar y su familia deberá pasar esta Navidad en medio de su ausencia.

El hombre caminaba por un andén en el barrio María Eugenia, en la comuna siete, cuando tropezó con unos alambres que estaban en el suelo, lo que ocasionó que perdiera el equilibrio y cayera a la vía.

Conductor arrastró varias cuadras a un agente de tránsito por no acatar cierre vial; quedó en video

Justo en ese momento, un bus se desplazaba por la calzada; el conductor se vio sorprendido por la caída del hombre y no alcanzó a frenar: lo atropelló y le ocasionó graves heridas.

Algunos testigos que estaban en el sitio auxiliaron a Benjumea Agudelo y dieron aviso a los organismos de emergencia. Sin embargo, pese a la rápida reacción de los paramédicos, pocos segundos después la víctima murió en el lugar.

El hombre se había desempeñado como vigilante en un barrio, lo que le sirvió para ganarse el cariño de las personas. Foto: API

Hasta el sitio llegó un equipo de Inspección de Tránsito de Barrancabermeja que realizó el levantamiento del cadáver e inició las primeras pesquisas para esclarecer con exactitud cómo se presentaron los hechos.

Un allegado del hombre habló con el medio mencionado y aseguró que la víctima era una persona muy querida en el barrio, donde vivía desde hace varios años.

“Jairo Benjumea era muy conocido en el barrio El Recreo, donde durante varios años se desempeñó como vigilante. Los vecinos lo recuerdan como una persona amable, cercana y muy querida por la comunidad”, dijo.

Vanguardia precisó que el sujeto era oriundo de Antioquia y era conocido como El Paisa. Además, actualmente se ganaba la vida vendiendo algunos productos, como toallas.

Por el momento, el accidente está siendo investigado, pero todo indica que los alambres que estaban en el suelo habrían sido los que originaron el triste desenlace.

