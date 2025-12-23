Nación

Esta es la identidad del importante fiscal asesinado en Barranquilla; el sicario cambió su aspecto físico para evadir la justicia

La muerte del fiscal Norbey Ruiz se registró cuando se bajaba de su vehículo frente a su vivienda.

Danna Valeria Figueroa Rueda

24 de diciembre de 2025, 2:24 a. m.
Así fue el ataque que terminó en homicidio
Así fue el ataque que terminó en homicidio Foto: Redes sociales: José Granados Fdz/Fiscalía/Montaje:Semana

La Fiscalía General de la Nación imputó a José Ignacio Londoño Cordero, conocido como alias Nacho, como presunto responsable del homicidio del fiscal Norbey Ruiz Correa, ocurrido el pasado 19 de febrero en el sur de Barranquilla.

El imputado fue capturado ese mismo día y, en la audiencia, no aceptó cargos que le atribuía el entre acusador.

La muerte del fiscal Ruiz Correa se registró cuando, según la investigación, se bajaba de su vehículo frente a su vivienda en el sector del barrio Galán.

Cámaras de seguridad recogieron el momento del ataque, que las autoridades describen como un asalto que terminó en homicidio. La Fiscalía presentó ese material entre las pruebas en la audiencia de imputación.

De acuerdo con la investigación, Londoño Cordero llegó al lugar como parrillero en una moto, intimidó a la víctima con un arma de fuego y, frente a la resistencia del fiscal, le disparó en varias ocasiones.

Después del ataque, el presunto agresor huyó en su moto junto con un acompañante. La Policía y el CTI siguieron la pista del caso hasta su captura.

La imputación fue por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado, todos en grado agravado, y solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las autoridades detallaron que Londoño Cordero habría intentado cambiar su aspecto físico tras el crimen —según la Fiscalía, incluso adoptó un nuevo peinado y bajó de peso— como parte de una estrategia para evadir la acción de la justicia.

También consta que el detenido tiene anotaciones previas por delitos como fuga de presos, homicidio y porte ilegal de armas, lo que, según la entidad, justificó la medida de aseguramiento por considerarlo un “peligro para la sociedad”.

El presunto cómplice que conducía la motocicleta fue identificado por la Fiscalía como Yesid de Jesús Flores Benavides, alias El Beso, quien se entregó a las autoridades el 26 de febrero en Santa Marta y ya había sido judicializado en su momento.

Norbey Ruiz Correa se desempeñaba como fiscal delegado ante jueces promiscuos y municipales de Barranquilla. El hombre tenía 50 años y estaba adscrito a la Seccional Atlántico de la Fiscalía General de la Nación.

Ocupaba el cargo de fiscal 2 local UCP (Unidad de Conciliación Procesal) y también había trabajado como fiscal delegado ante jueces municipales de Barranquilla. Durante su carrera, estuvo asignado a casos de relevancia en la región y se desempeñaba como funcionario de trayectoria reconocida en la ciudad.

Entre los casos que llevaba se encontraba una investigación por injuria y calumnia contra Laura Ojeda, pareja de Nicolas Petro, hijo del presidente, aunque las autoridades descartaron cualquier vínculo de este proceso con su homicidio.

La Fiscalía y la Policía han señalado que el ataque ocurrió cuando Ruiz Correa regresaba a su vivienda al final de su jornada laboral; su hijo y su esposa presenciaron los hechos desde la terraza de la casa, según la reconstrucción que la Fiscalía expuso en la audiencia

