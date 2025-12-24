Alcalde de Facatativá entregó aterradores detalles sobre la muerte de cuatro personas en una casa: “Ponen a cocinar algo”

Conmoción en el municipio de Facatativá, Cundinamarca, luego de que cuatro personas fueran halladas muertas al interior de una vivienda ubicada en el barrio Las Palmas, más exactamente en un sector conocido como Cartagenita.

Se trata de cuatro ciudadanos de nacionalidad venezolana, de entre 20 y 30 años, cuyos cuerpos fueron encontrados en horas de la noche de este martes, 23 de diciembre.

Encuentran a cuatro personas muertas dentro de una casa en Facatativá

En entrevista con City TV, el alcalde de Facatativá, Luis Carlos Casas, entregó aterradores detalles sobre el caso que sacude a la población de dicho municipio cundinamarqués.

De acuerdo con el mandatario local, desde el domingo y hasta ayer martes, no se tenía razón de las personas que habitaban esa vivienda.

“Uno de los vecinos va hasta la casa, rompe uno de los vidrios, e inmediatamente lo que percibe es que hay unas personas fallecidas. Llaman a la Policía, la Policía entra y encuentran tendidos en la habitación a tres de ellos en posición fetal y otro de ellos en el baño”, empezó contando Casas en el noticiero citado anteriormente.

El alcalde de Facatativá también dijo que un vecino que entró a la vivienda, el primero que llegó al lugar, dijo que sintió en el ambiente bastante olor a gas propano.

“Y, claro, en la verificación también se ve que la pipeta de gas que hay en ese sector, porque no es gas natural, sino pipeta de gas, ya estaba vacía. Encuentran una olla totalmente quemada; seguramente las primeras indagaciones que se dan es que fue por la inhalación de gas propano”, agregó en City TV.

Asimismo, Casas aseguró que las cuatro personas habrían llegado a esa vivienda el pasado domingo, en aparente estado de alicoramiento.

“Y parece que ponen a cocinar algo, se quedan dormidos, y por la inhalación o intoxicación de gas propano, pierden sus vidas”, explicó.

El levantamiento de los cuatro cuerpos se llevó a cabo en horas de la madrugada de este miércoles, 24 de diciembre. “Dos de ellos no están identificados, están en el proceso de identificación y en la verificación con Medicina Legal, frente a la autopsia, y verificar que efectivamente las primeras indagaciones o la primera hipótesis frente a la intoxicación con gas propano sea esa”, dijo Casas.

Si bien, por el momento, se desconoce a qué se dedicaban las cuatro personas fallecidas, Casas manifestó que no se descartaba que laboraran en el sector floricultor de Facatativá.