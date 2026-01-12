Nación

Alejandro Char convoca reunión urgente por traslado de cabecillas de Los Pepes y Los Costeños a Barranquilla

SEMANA reveló, en exclusiva, la orden del gobierno Petro para trasladar a los peligrosos criminales en pleno arranque del carnaval.

Redacción Semana
12 de enero de 2026, 2:41 p. m.
Alejandro Char, alcalde de Barranquilla
Alejandro Char, alcalde de Barranquilla

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, salió a criticar duramente la decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de que SEMANA revelara en exclusiva la orden de trasladar a los peligrosos cabecillas de Los Pepes y Los Costeños, dos de las bandas criminales más peligrosas de la costa Caribe.

En medio de los cuestionamientos, el mandatario municipal convocó a todos los entes de control, gremios, representantes de víctimas, la academia y al gobernador del Atlántico, Verano de la Rosa, a una reunión urgente para tomar cartas sobre este delicado traslado.

SEMANA reveló hace pocos días que el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, firmó un documento que luego fue enviado por el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, para solicitar el traslado a Barranquilla de Digo José Palomino, cabecilla de Los Pepes, y de Jorge Eliécer Díaz, alias Castor, líder de Los Costeños.

Esta situación provocó la reacción del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien utilizó su cuenta de X para cuestionar las decisiones del Gobierno Petro: “En lugar de enviar refuerzos a nuestra Fuerza Pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el Negro Ober y 40 delincuentes adicionales”.

El mandatario aseguró que las cárceles a donde serán trasladados no cuentan con las condiciones de seguridad para tener a los criminales de ese calibre y lanzó un fuerte señalamiento sobre esa decisión: “Ignorando también el dolor de nuestra gente”.

Digno Palomino y Jorge Díaz.
Digno Palomino y Jorge Díaz.

Para el alcalde Char, la decisión del Gobierno nacional no tuvo en cuenta el sufrimiento de las víctimas de extorsión, ni el dolor de las madres que han perdido a sus hijos y de los comerciantes que han cerrado sus negocios.

“Mientras aquí hemos hecho inversiones en seguridad por más de 150.000 millones de pesos, con el esfuerzo de nuestra gente, para dar resultados importantes en la disminución de la criminalidad y extorsión, ¿así es como nos respalda el Gobierno nacional?”, dijo en su cuenta de X.

MinJusticia habla tras polémica por traslado de peligrosos cabecillas a cárceles de Barranquilla, revelado por SEMANA: “Será estrictamente vigilado”

Lo más preocupante es que estos traslados se dieron en medio del inicio de la llegada de miles de turistas a esa ciudad por el Carnaval de Barranquilla; por ello, Char advirtió: “Lo que ocurra en la ciudad debido a esos traslados será responsabilidad del mal manejo de la llamada ‘Paz Urbana’, que no tiene ni marco jurídico que lo respalde”.

El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, explicó en esta revista que los movimientos de los cabecillas de Los Pepes y Los Costeños se dieron en el marco de los diálogos de paz con esas estructuras, y señaló que el único fin de esa decisión fue: “Sostener la tregua de paz entre las bandas y, principalmente, proteger a la ciudadanía”.

