Policía investiga origen y alcance de las amenazas contra el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char

Este lunes, 20 de abril, la Policía Metropolitana de Barranquilla se pronunció frente a las amenazas de muerte por parte de bandas criminales contra el alcalde Alejandro Char.

MinDefensa activó capacidades de inteligencia para contribuir a la seguridad del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char

Desde la institución policial señalaron que, una vez tuvieron la información, hicieron el despliegue necesario con todas las capacidades con las que cuentan con el fin de seguir garantizando la seguridad del mandatario.

“Despliegue de capacidades de inteligencia, contrainteligencia e investigación criminal en el marco de la estrategia seguridad, dignidad y democracia, para establecer el origen y alcance de la amenaza”, explicó la Policía.

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla. Foto: Alcaldía de Barranquilla

De igual manera, precisaron que habrá una reunión con el fin de poder analizar todo este caso que ha generado el rechazo de los diferentes sectores de la ciudad.

“Convocatoria y realización del comité de evaluación de nivel de riesgo - CENIR, en coordinación con las autoridades distritales, para evaluar la situación y definir acciones conjuntas. Verificación y análisis de la amenaza en curso, con el fin de determinar el nivel de riesgo y adoptar las medidas correspondientes”, agregó la institución.

Este fue el mensaje que dejó el alcalde Alejandro Char este domingo, 19 de abril, por medio de su cuenta en la red social X: “He recibido información por parte de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar contra mi vida y la de mi familia. Colombia no puede retroceder. Hoy más que nunca, la seguridad nos preocupa profundamente y debe ser una prioridad nacional”.

Asimismo, Char sostuvo que es necesario que las Fuerzas Armadas le garanticen la seguridad a él y su familia.

“Hago un llamado urgente a todas las Fuerzas Armadas y a la justicia para que actúen con contundencia frente a estas amenazas y nos brinden las garantías necesarias para seguir trabajando por nuestra gente”.

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Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que ofrece una millonaria recompensa por los responsables de estas amenazas.

“El Gobierno Nacional rechaza de manera categórica cualquier amenaza contra los líderes nacionales, regionales y locales, y ofrece una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información que permita prevenir de manera efectiva posibles atentados en su contra y capturar a los responsables”, dijo.

También, precisó: “Se han activado las capacidades de inteligencia de la Fuerza Pública para que, en el marco de sus competencias y articulados con @MinInterior, @FiscaliaCol y la @UNPColombia, aporten información y capacidades que contribuyan a la seguridad del alcalde de Barranquilla, @AlejandroChar, conforme a las denuncias puestas en conocimiento público”.