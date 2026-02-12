La muerte de Yeison Jiménez marcó un antes y un después en la industria de la música popular, despertando toda clase de reacciones en quienes vieron cómo esta tragedia golpeó a otros artistas, a fanáticos y en especial a su familia.

Un mes después de lo ocurrido el 10 de enero de 2026, las miradas de los curiosos se posaron en Sonia Restrepo, esposa del cantante, quien había guardado silencio hasta la fecha. La mujer se apartó de los focos mediáticos, llevando su duelo en completa privacidad.

Yeison Jiménez y su esposa Foto: Instagram @yeison_jimenez

Sin embargo, recientemente, la pareja del fallecido intérprete desató una ola de comentarios en las plataformas digitales, debido a una publicación que realizó por primera vez. La colombiana dejó un sentido y doloroso mensaje, exponiendo cómo llevaba la pérdida.

Pese a que sus palabras movieron fibras en muchos de los fanáticos de Yeison Jiménez, hubo unas líneas que desataron todo tipo de comentarios y reacciones en los curiosos. Sonia Restrepo habló sobre la forma en la que llevaba este duelo, recordándolo en cada espacio de su casa.

“Todavía me sorprendo buscándote en tu lugar de la mesa, en la almohada, en cada momento en el que quisiera contarte algo. Fuiste mi compañero, mi amor, mi apoyo y mi orgullo. Agradezco a Dios por cada día que nos permitió caminar juntos, por cada sueño que construimos de la mano, y por el hombre tan amoroso que fuiste hasta el último instante. Fuiste pilar, fuiste líder y fuiste corazón de este hogar”, escribió en el pie de foto de un post.

No obstante, la esposa del artista popular destapó un inesperado detalle en este escrito, haciendo referencia a su hijo Santiago, el menor de los tres pequeños.

Según quedó registrado, y compartido en redes sociales, la mujer reveló que el niño ya había dicho “papá”, una palabra muy esperada en el proceso de crecimiento. Allí profundizó y aseguró que todos lo recordaban con cada una de las canciones que sonaban, además de los gestos que los marcaron en el corazón.

“Tus hijos te extrañan en silencio y en palabras. (Santi ya dijo PAPÁ) Te recuerdan en cada canción que suena, en cada historia que contamos, en cada consejo tuyo que hoy se vuelve guía, en cada abrazo, en cada gesto de amor y mimos. Nos enseñaste a ser fuertes, a luchar por los sueños y a amar con el alma. Hoy tratamos de honrarte viviendo con la misma pasión con la que tú vivías. Nos haces mucha falta MI POLLITO, en cada logro, en cada duda, en cada momento en el que quisiéramos correr a tus brazos y nunca soltarte”, escribió.