Gente

Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, destapó nostálgico detalle de su hijo Santiago tras la muerte del cantante

La pareja del fallecido artista se pronunció por primera vez y dejó un desgarrador texto.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

12 de febrero de 2026, 9:32 a. m.
Sonia Restrepo y Yeison Jiménez
Sonia Restrepo y Yeison Jiménez Foto: Instagram @yeison_jimenez

La muerte de Yeison Jiménez marcó un antes y un después en la industria de la música popular, despertando toda clase de reacciones en quienes vieron cómo esta tragedia golpeó a otros artistas, a fanáticos y en especial a su familia.

Un mes después de lo ocurrido el 10 de enero de 2026, las miradas de los curiosos se posaron en Sonia Restrepo, esposa del cantante, quien había guardado silencio hasta la fecha. La mujer se apartó de los focos mediáticos, llevando su duelo en completa privacidad.

Yeison Jiménez y su esposa
Yeison Jiménez y su esposa Foto: Instagram @yeison_jimenez

Sin embargo, recientemente, la pareja del fallecido intérprete desató una ola de comentarios en las plataformas digitales, debido a una publicación que realizó por primera vez. La colombiana dejó un sentido y doloroso mensaje, exponiendo cómo llevaba la pérdida.

Se conoce video en el que Yeison Jiménez destapó la verdadera razón por la que no había cambiado su avión: “Lo confieso”

Pese a que sus palabras movieron fibras en muchos de los fanáticos de Yeison Jiménez, hubo unas líneas que desataron todo tipo de comentarios y reacciones en los curiosos. Sonia Restrepo habló sobre la forma en la que llevaba este duelo, recordándolo en cada espacio de su casa.

Gente

Reviven video en el que Epa Colombia reveló que Manuela Gómez no soportaba a su pareja: “Ella ya estaba embarazada y no lo quería”

Gente

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para este hoy jueves, 12 de febrero

Gente

Horóscopo para este jueves, 12 de febrero, según Nana Calistar

Gente

Esta es la fecha del último capítulo del ‘Desafío Siglo XXI’ y la producción que lo reemplazará

Gente

Esposa de Yeison Jiménez se pronunció por primera vez tras la muerte del cantante: “Mi gran amor”

Gente

David Bisbal, devastado por la muerte de su padre: así reapareció públicamente

Gente

Rafaella, hija de Marbelle, sufrió un doloroso accidente en el rostro y publicó video de la herida

Gente

Se conoce video en el que Yeison Jiménez destapó la verdadera razón por la que no había cambiado su avión: “Lo confieso”

Gente

Equipo de Yeison Jiménez tomó importante decisión sobre su música; fanáticos reaccionaron

Gente

Cantante de música popular reveló video que le mandó Yeison Jiménez antes de morir en trágico accidente: “Te quiero mucho, mi mona”

Todavía me sorprendo buscándote en tu lugar de la mesa, en la almohada, en cada momento en el que quisiera contarte algo. Fuiste mi compañero, mi amor, mi apoyo y mi orgullo. Agradezco a Dios por cada día que nos permitió caminar juntos, por cada sueño que construimos de la mano, y por el hombre tan amoroso que fuiste hasta el último instante. Fuiste pilar, fuiste líder y fuiste corazón de este hogar”, escribió en el pie de foto de un post.

No obstante, la esposa del artista popular destapó un inesperado detalle en este escrito, haciendo referencia a su hijo Santiago, el menor de los tres pequeños.

Según quedó registrado, y compartido en redes sociales, la mujer reveló que el niño ya había dicho “papá”, una palabra muy esperada en el proceso de crecimiento. Allí profundizó y aseguró que todos lo recordaban con cada una de las canciones que sonaban, además de los gestos que los marcaron en el corazón.

Tus hijos te extrañan en silencio y en palabras. (Santi ya dijo PAPÁ) Te recuerdan en cada canción que suena, en cada historia que contamos, en cada consejo tuyo que hoy se vuelve guía, en cada abrazo, en cada gesto de amor y mimos. Nos enseñaste a ser fuertes, a luchar por los sueños y a amar con el alma. Hoy tratamos de honrarte viviendo con la misma pasión con la que tú vivías. Nos haces mucha falta MI POLLITO, en cada logro, en cada duda, en cada momento en el que quisiéramos correr a tus brazos y nunca soltarte”, escribió.

Más de Gente

Sonia Restrepo y Yeison Jiménez

Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, destapó nostálgico detalle de su hijo Santiago tras la muerte del cantante

Manuela Gómez habló de la situación de Epa Colombia.

Reviven video en el que Epa Colombia reveló que Manuela Gómez no soportaba a su pareja: “Ella ya estaba embarazada y no lo quería”

Niño Prodigio: predicciones diarias.

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para este hoy jueves, 12 de febrero

Horóscopo de Nana Calistar para este miércoles 15 de octubre de 2025.

Horóscopo para este jueves, 12 de febrero, según Nana Calistar

Desafío Siglo XXI - A otro nivel

Esta es la fecha del último capítulo del ‘Desafío Siglo XXI’ y la producción que lo reemplazará

Sonia Restrepo rompió en llanto al llegar al lugar en el que murió el cantante.

Esposa de Yeison Jiménez se pronunció por primera vez tras la muerte del cantante: “Mi gran amor”

El cantante apareció tras la repentina muerte de su padre.

David Bisbal, devastado por la muerte de su padre: así reapareció públicamente

Rafaella Chávez, hija de Marbelle, habló en 'Día a Día' de sus problemas con el sobrepeso cuando era niña.

Rafaella, hija de Marbelle, sufrió un doloroso accidente en el rostro y publicó video de la herida

Actriz de ‘Enfermeras’, entrega alentador parte médico tras diagnóstico de cáncer

Recordada actriz de ‘Enfermeras’ revela cómo se encuentra tras su lucha contra el cáncer de lengua

El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado.

Combinaciones numéricas que le permitirían ganar la lotería el 12 de febrero, según Walter Mercado

Noticias Destacadas