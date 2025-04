Rubby Pérez destapó la historia de ‘Volveré’ y su relación con Wilfrido Vargas, meses antes de morir

En las primeras horas del pasado martes 8 de abril, se produjo el derrumbe del techo de Jet Set, una de las discotecas más reconocidas de Santo Domingo, República Dominicana.

Según el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el grave accidente provocó la muerte de 79 personas y dejó más de 155 heridos, quienes quedaron atrapados bajo los escombros y fueron rescatados con el paso de las horas por los equipos de bomberos.

El concierto de Rubby Pérez se llevaba a cabo en la discoteca Jet Set en Santo Domingo. | Foto: Instagram (@rubbyperezoficial) / Redes sociales

Aproximadamente, a las 3 de la tarde se confirmó la muerte de Rubby Pérez, reconocido artista de merengue que se estaba presentando en el lugar, generando una gran tristeza entre los millones de fanáticos que sumaba alrededor del mundo.

A través de una transmisión en vivo, el canal de Noticias SIN ratificó la muerte del artista e hizo referencia a la reacción de algunos de los familiares del cantante que llegaron al lugar.

“Hemos confirmado la recuperación del cadáver del merenguero Rubby Pérez. Su familia, que se encontraba precisamente en esta área recibió la noticia por parte de las autoridades. Les informaron que el cuerpo del merenguero fue encontrado bajo los escombros. La hija tuvo que ser asistida por el cuerpo de paramédicos y traslada a una clínica. Aún hay algunos familiares del cantante en el lugar, es una situación trágica”.

No se ha confirmado el paradero del famoso cantante de merengue. | Foto: Redes sociales/AFP.

Rubby Pérez contó la historia detrás de ‘Volveré’

En una entrevista con Tropicana Colombia en el mes de abril de 2024, Rubby Pérez reveló cómo llegó a sus manos uno de sus mayores éxitos, sin imaginar que este le daría la vuelta al mundo.

“Volveré no fue hecha para mí porque yo acaba de grabar El Africano y había una mística de que un cantante no podía grabar dos hits, uno después del otro, porque los compositores decían ‘si le doy dos, el tipo se me hace internacional y se va’. Esa canción era para Jorge Gómez, pero cuando él la escuchó le dijo a Wilfrido que él no iba a grabar esa canción”.

Según explicó Bobby, la situación se llevó a cabo en la época en la que Wilfrido ‘lo botó de su orquesta’ y uno de sus grandes amigos le dijo que fuera a sus estudios, pues necesitaba grabar un nuevo tema en solitario.

“Yo llegué somnoliento como a las 3 o 4 de la mañana. Lo que la gente no sabe es que Wilfrido no quería ese tema porque no era en la línea la orquesta de Los Beduinos. Cuando yo llegué dije que no podía grabar eso porque estaba escrita para una mujer”.

Por otro lado, reveló algunos detalles del proceso de grabación, ya que, debido a la complejidad del tema, este tuvo que ser grabado en distintas horas del día para poder llegar a los matices y tonos necesarios, garantizando así un resultado de calidad.

“Yo digo que a mí me obligaron a grabar esa canción porque Ramón Orlando, uno de los mejores artistas dominicanos, me dice que la grabáramos al revés porque cuando yo me despierto en la mañana, mi voz es ronca, pero los tonos agudos son bien claros, entonces grabamos en desorden”.

Añadió: La canción es muy incómoda porque uno no sabe para dónde coger, tiene que obligarse a hacer los tonos altos, es un tema muy exigente. Para los bailes, yo le bajo un tono y la hago en DO menor, pero la canción está en RE menor, es una cosa para una mujer”.

¿Cuál es la letra de ‘Volveré‘, el gran éxito de Wilfrido Vargas?

En entrevistas y presentaciones en vivo, Rubby Pérez ha sugerido que “Volveré” está dedicada simbólicamente a una mujer que se dedica al trabajo sexual. Aunque no se trata de una historia autobiográfica o real en sentido literal, la narrativa de la canción se construye desde esa perspectiva: la de un hombre que se enamora de una mujer cuyo estilo de vida lo obliga a separarse de ella, aun cuando el amor entre ambos sigue siendo intenso y genuino.

La conocí en la taberna, la vi

Pedí una copa de vino

Me dijo “vente a mi mesa” y yo

Le dije “vente conmigo”

Subimos a un viejo cuarto los dos

Hasta el alba nos quisimos

Me acompañó hasta mi barco

Le di como recuerdo mi anillo

Volveré, volveré

Porque te quiero hasta tu puerto volveré

Volveré, volveré

Serás mi estrella, si tú me esperas volveré

Así reaccionó Wilfrido Vargas a la muerte de Rubby Pérez

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, en la que suma 181 mil seguidos, Wilfrido Vargas, amigo y colega del fallecido artista, publicó unas emotivas palabras tras enterarse de su muerte.

“Estoy destrozado…El mejor cantante que ha dado el género. La voz más alta del merengue. El amigo y el ídolo de nuestro género, se nos acaba de ir. No hablo tan corto, pero no tengo más palabras. Esto es muy profundo, más profundo que lo que se alcanza a sentir hasta en el más terrible de los sueños. Hasta siempre Rubby Pérez”.

Adicionalmente, compartió un video de una de sus más recientes presentaciones juntos y escribió en la descripción: