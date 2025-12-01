Hermano de Mauricio Leal revela detalle inédito de Jhonier antes del lamentable homicidio

Desde la cárcel de Jamundí, Carlos Andrés García, medio hermano del estilista Mauricio Leal, dio unas declaraciones inéditas que involucran a Jhonier Leal antes del trágico crimen que marcó profundamente a Colombia.

En noviembre de 2021, Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, fueron encontrados muertos en la casa del reconocido peluquero. En octubre de este año quedó en firme el fallo en primera instancia de un juez que condenó a 55 años de cárcel a Jhonier Leal, hermano del estilista, por doble asesinato.

El caso sigue en vilo luego de que este se declarara culpable y luego se retractara. La defensa insiste en que demostrará que Jhonier no fue el responsable de esas muertes.

Carlos García, medio hermano de Mauricio Leal. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

Mientras el pleito continúa, nuevos detalles sobre el crimen y Jhonier salen a la luz. Esto por cuenta de Carlos Andrés, medio hermano de Mauricio y Jhonier, quien concedió una entrevista al programa Expediente final, conducido por Diva Jessurum de Caracol Televisión.

Desde prisión, el medio hermano de los estilistas hizo fuertes acusaciones en contra de Jhonier. Inicialmente, aseguró: “Nunca sospeché de mi hermano. Si yo sabía que mi hermano le demostraba mucho amor a mi mamá”.

En la entrevista, García aseguró también la actitud fría que tuvo Jhonier y cómo le comunicó la noticia del fallecimiento de su madre y su hermano.

“Yo le pregunté: ‘¿Cómo así que mataron a mi mamá y a mi hermano?’, y él me respondió: ‘Sí, Andrés, mataron a mi mamá y a mi hermano’. Ya. Sin ningún gesto de tristeza, como si no fuera de la familia”, relató.

Una de las revelaciones más escabrosas dadas por García, sobre el actuar de Jhonier antes del homicidio, tiene que ver con la situación económica que este tenía: “Una vez que estábamos conversando y él me dijo a mí: ‘Andrés, estoy muy endeudado, estoy debiéndole al banco (...), le estoy debiendo como 300 millones de pesos al banco’”.

En medio de la conversación, García le dijo a Jhonier que le pidiera dinero a su hermano Mauricio, a lo que este contestó: “No, yo siempre que le digo a ese man (porque no dijo hermano), que nunca tiene plata, pero para pasear con los amigos, para pasear con mi mamá y para darse la buena vida con lujos sí tiene plata”.

Carlos Andrés se encuentra en la cárcel de Jamundí pagando una condena de 15 años por abuso sexual contra una menor de edad. Su salida de prisión se podría dar en aproximadamente un año y medio.

Sobre el patrimonio y los bienes de Mauricio Leal, los procesos judiciales vinculados al manejo y herencia de estos continúan abiertos, con fuertes disputas en el entorno familiar y legal.