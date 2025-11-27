Suscribirse

“Hay más gente involucrada”: primo de Mauricio Leal habló sobre el caso y sorprendió con inesperado detalle

El caso de los hermanos Leal fue uno de los más sonados en el país y se conoció una nueva versión.

28 de noviembre de 2025, 2:35 a. m.
Primo de los hermanos Leal habló sobre el caso y dio nueva versión.
Jhonier Leal era un reconocido estilista colombiano, que fue encontrado sin vida en su casa junto a su madre, Marleny Hernández, el 22 de noviembre de 2021 y su asesinato estremeció a todo el país. Desde ese momento y hasta el día de hoy, hay dudas sobre el hecho y sigue sin esclarecerse lo que realmente pasó.

Después de tiempo de investigaciones, Jhonier Leal, hermano del peluquero, fue condenado el año pasado a 55 años de prisión, pero todavía falta conocer si el juez de la segunda instancia deja en firme ese fallo o si dicta dejarlo en libertad. Además, nuevas versiones han surgido que podrían dar un giro inesperado, como la más reciente entregada por uno de los familiares de los hermanos.

Primo de Mauricio Leal habló sobre el caso y dio nuevo detalle

Brayan Medina, primo de los hermanos Leal, estuvo en el reconocido pódcast llamado Conducta delictiva, allí habló sobre lo sucedido con el estilista y dio una versión que sorprendió, pues confesó detalles que nunca antes se habían escuchado.

Al inicio de la conversación con Michell Rodríguez y Kevin Pinzón, aseguró que a pesar de que la Fiscalía cerró el caso y hubo una condena, todavía no se ha esclarecido en su totalidad y los abogados siguen “sacando beneficio económico”.

También mencionó que siguen apareciendo nuevas versiones y el caso continúa dando de qué hablar porque lo que pasó está “incompleto”, pues su familia no sabe bien lo que pasó y aseguró que hay más gente involucrada.

La familia no sabe nada y los que quieren saber, pues no saben nada, pero sí sabemos que hay más gente involucrada y fue todo el círculo cercano de Mauricio”, comentó, haciendo referencia que eso lo pensaron por las reacciones que tuvieron y considera fue algo planeado.

Luego, cuando los entrevistadores le preguntaron a Brayan por la relación de los hermanos con la familia, afirmó que Jhonier era el que compartía más con ellos, que siempre estaba en los planes que se realizaban y llamaba constantemente a su abuela. Mientras que Mauricio casi no estaba porque prefería salir con los amigos o mantenía ocupado en su trabajo.

También aseguró que esa distancia por parte del estilista se debía a los problemas familiares que había y que, aunque, no era muy presente, les enviaba dinero para ayudarlos. Sin embargo, le molestaba que solo lo llamarán para pedirle ayuda económica y no para preguntarle sobre cómo se encontraba, lo que sería un motivo de su distanciamiento.

Lo llamaba era para pedirle plata, y claro, se llenaba de motivos y a lo mejor es que no compartía mucho con la familia, porque yo creo que eso fue, porque la familia era muy problemática”, reveló, agregando que también surgían comentarios a raíz de esas situaciones porque su familia no estaba en la misma situación que su primo y tenían necesidades.

