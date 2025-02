Fanny Lu reveló detalles de los planes que tenía Mauricio Leal antes de ser asesinado

“Yo había visto a Mao, nos íbamos a ir ese miércoles de viaje, esto fue un lunes. Él estuvo el viernes en mi casa y como teníamos los panamericanos en Cali, yo trabajaba con él, no solo en el peinado y en el maquillaje, sino, qué va con ese maquillaje, él buscaba referencias y todo y nos divertíamos mucho. Cuando no tenía trabajo, él me decía que me fuera para allá, que me quería consentir, me hacía las uñas, el pelo, las cejas, y no me cobraba, con tal de que fuera”.