En el universo de la astrología, una de las voces que más ha logrado destacar es la de Nana Calistar. La astróloga mexicana se ha abierto camino con un estilo propio, directo y alejado de las formas tradicionales, una manera de comunicar que le ha permitido conectar con miles de personas sobre todo en el entorno digital.

Su crecimiento se explica también por un fenómeno más amplio: el aumento sostenido de personas que, día tras día, buscan en la astrología una guía para interpretar su presente y su futuro.

Para muchos, los movimientos planetarios representan señales capaces de dar sentido a lo que ocurre en su vida cotidiana.

Horóscopo de este martes 30 de diciembre

Aries

“(1) Amores de una noche, encuentros intensos y recuerdos que se van a tatuar en tu corazón; disfruta, pero no pongas el alma donde solo pedían cuerpo (2) La venganza es pa’ los cobardes, Aries; tú ya no estás para gastar energía en quien no la merece, la vida sola acomoda a cada quien en el banquito que le toca (3) Te pasas de buena persona y por eso luego te jalan hasta el calcetín; aprende a poner límites o te van a seguir viendo la cara (4) Aguas con aventuras sin precauciones; no andes embarrando la brocha sin plástico, porque luego las infecciones no se curan con té de manzanilla”.

Tauro

“(1) Te cae dinerito salvador para pagar deuda pendiente; no lo tires en tonterías porque enero no perdona y la cuesta sube fea (2) Reencuentro con familia que hace tiempo no ves; ahí recordarás lo que sí vale la pena y lo que no (3) Diciembre es tu despertador emocional: cambios, meditación, nuevos comienzos y darte cuenta de que puedes ser feliz sin mendigar presencia ajena”.

Geminis

“(1) Si no tienes relación, hay posibilidades de encamamiento con amistad; nomás recuerda que cama no es altar y deseo no es promesa (2) No confundas sexo con amor; deja de querer noviazo donde solo ofrecieron cuarto oscuro (3) No esperes nada de nadie, disfruta el momento; la gente no paga tus cuentas ni tus lágrimas, así que que te valga lo que opinen (4) Estos últimos días del año son pa’ cerrar acuerdos fallidos, relaciones que ya huelen a fruta pasada y situaciones que ya no funcionan”.

Cáncer

“(1) Días grises, nostalgia, recuerdos y ganas de llorar con novela puesta; se vale sentir, pero no te estaciones ahí (2) Libérate, di “next” y sigue; nadie te falta si tú te tienes (3) Logras lo que te propones, pero te desesperas si no llega rápido; bájale dos rayitas, lo bueno no llega a prisa, llega a tiempo”.

Leo

“(1) Visita inesperada te va a alegrar la vida como pago adelantado antes de fin de año; te va a levantar el ánimo y recordarte que aún hay gente que sí vale la pena (2) Si tienes relación, aguas con peleas por mensadas, porque familia y amistades van a andar sensibles; cuidado con discutir por orgullo (3) Estás pensando demasiado, mi amor; no armes historias que no existen, no te sabotees la felicidad por andar emocional”.

Virgo

“(1) Llega dinerito extra y te cae como bendición de la virgencita, ideal para pagar pendientes y respirar sin sobresaltos (2) Si estás soltero o soltera, deja de pensar que el amor te odia; viene alguien que podría sorprenderte (3) Se revelan sentimientos de alguien cercano; no te asustes si descubres miradas que antes no notabas (4) Amistad va a salir con su domingo 7 y tú solo observa; no te metas donde no te llaman, pero aprende lo que te deja la situación (5) Enfócate en lo que te suma; lo que te resta, mándalo al archivo muerto sin explicación”.

Libra

“(1) Se visualiza enfermedad leve, nada que te tumbe; solo cuídate y tómalo con buena actitud para que no se vuelva novela dramática (2) Si tienes relación, aguas con la monotonía porque estás estirando el lazo del amor como liga vieja: se puede tronar (3) No hagan lo mismo diario; cambien rutinas antes de que se aburran de verse la cara y terminen buscando emoción en otro lado (4) Un mensaje o llamada te hará el día, pero no te ilusiones con quien ni se acuerda que respiras”.

Escorpio

“(1) No tengas miedo a sentir; lo que te dolió ayer ya no tiene permiso de fregarte hoy, a menos que tú se lo des (2) Estás cerca de conocer a alguien importante; no cierres puertas solo por lo que alguien más te rompió (3) El 2026 traerá amores nuevos; puede que uno se quede más de lo que imaginas si no lo ahuyentas con tu desconfianza (4) Aguas con gastritis y colitis: el coraje que te tragas se te está regresando en forma de ácido. Suelta, respira, sana”.

Sagitario

“(1) Problemas gástricos, insomnio y sueño desordenado; regula horarios, come mejor y bájale a lo picante emocional: no todo merece tu coraje (2) Mentiras y engaños en trabajo o con amistades; alguien está jugando doble cara, detecta la mirada del que sonríe mientras piensa cómo joder (3) Se viene cambio de ciclo; el 2025 ya no es refugio, es punto de partida. Deja atrás lo que dolió y lo que te drenó (4) Aprende a decir que NO; ser buen corazón no significa ser tapete. Tu “sí” tiene valor, no lo regales como volante (5) Las traiciones pueden venir de familia, de quien menos esperas; no es para paranoias, es para bajar tus expectativas y subir tu autoestima”.

Capricornio

“(1) Se viene reunión, fiesta, posada o hasta convivio improvisado, y te la vas a pasar sabroso; fluye, convive, ríe y date el permiso de disfrutar sin sentir culpa (2) Si tienes pareja, aguas con los celos y escenas innecesarias; que no esté encima de ti no significa desamor, significa confianza, no confundas control con cariño (3) Esa parte tóxica que a veces sacas… guárdala en una caja y tírala; si no confías, no exijas lo que tú no das”.

Acuario

“(1) Lo que no pudo ser, a la fregada; ya se fue, ya dolió, ya aprendiste. El pasado no renta espacio si tú no lo alojas (2) No vivas en el “después”, vive en el “ahorita”; el futuro no existe si hoy no lo construyes (3) Tu sexto sentido andará filoso: sabrás quién vale la pena y quién no sirve ni pa’ recado”.

Piscis

“(1) Entras en ciclo bien perro: sueños realizándose, metas cuajando y energías del universo jalando a tu favor como imán (2) Tu visión cambió; ya no eres el mismo inocente de antes, la vida te curtió y ahora sabes poner cara seria cuando toca (3) Cierra el año perdonando errores ajenos, pero sobre todo los tuyos; cargar culpas ajenas es como cargar costales mojados: te tiran (4) Si tienes relación, aguas con discusión por malentendidos del pasado; hablen de frente sin disfrazar sentimientos”.