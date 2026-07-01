Afinia, filial del Grupo Empresas Públicas de Medellín (EPM), confirmó que dejará de prestar el servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica en el departamento del Cesar a partir del 1 de agosto de 2026.

La empresa aseguró que la decisión busca garantizar la sostenibilidad de la operación y la continuidad del servicio en la región Caribe.

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¿Por qué Afinia dejará de operar en el Cesar?

La compañía informó que la salida del mercado del Cesar hace parte de una estrategia para recuperar su sostenibilidad técnica y financiera en el menor tiempo posible.

Según explicó, el objetivo es fortalecer la prestación del servicio de energía y adaptarla a las condiciones particulares de la región Caribe.

#NACIÓN Afinia dejará de operar en el Cesar desde agosto; EPM explica las razones @HoyDiarioMag https://t.co/10QBk0i6If #NACIÓN — HOY DIARIO DEL MAGDALENA (@HoyDiarioMag) June 30, 2026

EPM señaló que, desde que asumió la operación de Afinia en 2020, ha invertido más de 450.000 millones de pesos en infraestructura eléctrica en el Cesar.

Sin embargo, concluyó que la reorganización de su operación es necesaria para garantizar la permanencia de la empresa en el largo plazo.

El gerente de Afinia, Ricardo Arango, ha sostenido en diferentes entrevistas que la operación de la compañía en la región Caribe no es rentable bajo las condiciones actuales.

En declaraciones a Valora Analitik, el directivo explicó que los problemas estructurales de la región afectan la sostenibilidad del negocio y requieren medidas de política pública.

“La realidad que hemos encontrado es que esto obedece a unas condiciones socioeconómicas y estructurales del Caribe. El 92 % de la subnormalidad eléctrica del país está allí”.

Arango también afirmó que el respaldo financiero del Grupo EPM ha permitido mantener la operación de Afinia durante los últimos años, pese a las dificultades del mercado.

La salida del Cesar, según la empresa, hace parte de una estrategia para asegurar la viabilidad de la compañía y concentrar sus esfuerzos en los territorios donde continuará operando.

Tras la salida del Cesar, Afinia continuará prestando el servicio en Bolívar, Córdoba y Sucre, donde atiende cerca de 1,4 millones de usuarios.

En el departamento del Cesar la empresa tiene una cobertura aproximada de 360.000 clientes.

Al anunciar la decisión, Afinia indicó que la distribución y comercialización de energía en el Cesar quedarán a cargo de una nueva compañía.

Inicialmente no reveló el nombre del operador, aunque precisó que asumiría el mercado una vez finalizara el proceso de transición.

Con la salida de Afinia, la operación del servicio de distribución y comercialización de energía en el Cesar quedará a cargo de Atenea.

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Una nueva empresa creada para asumir ese mercado a partir del 1 de agosto de 2026.

Según lo informado por EPM, el proceso de transición se desarrollará de manera gradual para garantizar la continuidad del servicio y evitar afectaciones a los usuarios.