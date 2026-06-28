¿Qué festivales hay en julio en Colombia? Conozca toda la programación

Colombia es uno de los países con la más alta y robusta programación cultural, que fortalece la identidad pluriétnica, consolida la memoria colectiva y es un importante motor de crecimiento económico. Además, fomenta el turismo y la construcción de tejido social en un país diverso.
Los municipios del país diseñan eventos que puedan permitir vivir experiencias inmersivas donde se celebra la identidad, la gastronomía y la música local, por lo que desde el inicio del año existe una programación que se va enriqueciendo cada vez más.
Si usted es fanático de este tipo de eventos y desea acudir a alguno de ellos, tenga en cuenta estas fechas definidas.
Para el mes de junio, estos son los festivales y reinados que se vivirán en varias partes del país:
- 28 de junio a 2 de julio - Reinado Nacional del Bambuco - Neiva, Huila
- 28 de junio a 2 de julio - Reinado Nacional del Café - Calarcá, Quindío
- 29 de junio a 1 de julio - Festival Internacional de Jazz - Villa de Leyva, Boyacá
De otro lado, si desea ver los eventos que hay disponibles para el mes de julio, tenga en cuenta el siguiente calendario:
- 12 al 22 de julio - Feria de las Colonias - Bogotá, D.C.
- 17 al 20 de julio - Festival del sol y del acero - Sogamoso, Boyacá
- Ferias y Fiestas de la Panela - Convención, Santander
- Festival de la Cumbia - El Banco, Magdalena
- Torneo Internacional del Joropo, Villavicencio
- 29 de julio al 2 de agosto - Fiestas del mar - Santa Marta
En la capital colombiana, Bogotá, se está llevando a cabo también el Festival por la Igualdad, para reconocer los derechos de la comunidad LGBTIQ+, que se lleva a cabo entre el 13 de junio y el 17 de julio.