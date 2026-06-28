Cultura

¿Qué festivales hay en julio en Colombia? Conozca toda la programación

Si está buscando un plan para las próximas semanas, tome nota.

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Redacción Semana
28 de junio de 2026 a las 6:26 p. m.
Colombia se llena de música, tradición y cultura. Estas son las ferias y festivales que podrá disfrutar durante junio y julio.
Colombia se llena de música, tradición y cultura. Estas son las ferias y festivales que podrá disfrutar durante junio y julio. Foto: Cortesía Alcaldía de Manizales

Colombia es uno de los países con la más alta y robusta programación cultural, que fortalece la identidad pluriétnica, consolida la memoria colectiva y es un importante motor de crecimiento económico. Además, fomenta el turismo y la construcción de tejido social en un país diverso.

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Los municipios del país diseñan eventos que puedan permitir vivir experiencias inmersivas donde se celebra la identidad, la gastronomía y la música local, por lo que desde el inicio del año existe una programación que se va enriqueciendo cada vez más.

Carrozas y carros antiguos realizaron maniobras que captaron la atención del público, combinando creatividad, destreza y tradición en cada presentación.
Carrozas y carros antiguos realizaron maniobras que captaron la atención del público, combinando creatividad, destreza y tradición en cada presentación. Foto: Jorge Orzco El País

Si usted es fanático de este tipo de eventos y desea acudir a alguno de ellos, tenga en cuenta estas fechas definidas.

Para el mes de junio, estos son los festivales y reinados que se vivirán en varias partes del país:

  • 28 de junio a 2 de julio - Reinado Nacional del Bambuco - Neiva, Huila
  • 28 de junio a 2 de julio - Reinado Nacional del Café - Calarcá, Quindío
  • 29 de junio a 1 de julio - Festival Internacional de Jazz - Villa de Leyva, Boyacá
Tona, Santander
Si está buscando un plan para las próximas semanas, tome nota: este es el calendario de festivales, reinados y fiestas que se vivirán en distintas regiones del país. Foto: Cortesía - Facebook: Alcaldía de Tona, Santander

De otro lado, si desea ver los eventos que hay disponibles para el mes de julio, tenga en cuenta el siguiente calendario:

  • 12 al 22 de julio - Feria de las Colonias - Bogotá, D.C.
  • 17 al 20 de julio - Festival del sol y del acero - Sogamoso, Boyacá
  • Ferias y Fiestas de la Panela - Convención, Santander
  • Festival de la Cumbia - El Banco, Magdalena
  • Torneo Internacional del Joropo, Villavicencio
  • 29 de julio al 2 de agosto - Fiestas del mar - Santa Marta
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