¿Qué festivales hay en julio en Colombia? Conozca toda la programación

Colombia es uno de los países con la más alta y robusta programación cultural, que fortalece la identidad pluriétnica, consolida la memoria colectiva y es un importante motor de crecimiento económico. Además, fomenta el turismo y la construcción de tejido social en un país diverso.

Ya está al aire el ‘Repositorio de Lenguas Nativas de Colombia’, el gran archivo de nuestros pueblos

Los municipios del país diseñan eventos que puedan permitir vivir experiencias inmersivas donde se celebra la identidad, la gastronomía y la música local, por lo que desde el inicio del año existe una programación que se va enriqueciendo cada vez más.

Carrozas y carros antiguos realizaron maniobras que captaron la atención del público, combinando creatividad, destreza y tradición en cada presentación. Foto: Jorge Orzco El País

Si usted es fanático de este tipo de eventos y desea acudir a alguno de ellos, tenga en cuenta estas fechas definidas.

Para el mes de junio, estos son los festivales y reinados que se vivirán en varias partes del país:

28 de junio a 2 de julio - Reinado Nacional del Bambuco - Neiva, Huila

Reinado Nacional del Bambuco - Neiva, Huila 28 de junio a 2 de julio - Reinado Nacional del Café - Calarcá, Quindío

Reinado Nacional del Café - Calarcá, Quindío 29 de junio a 1 de julio - Festival Internacional de Jazz - Villa de Leyva, Boyacá

Si está buscando un plan para las próximas semanas, tome nota: este es el calendario de festivales, reinados y fiestas que se vivirán en distintas regiones del país. Foto: Cortesía - Facebook: Alcaldía de Tona, Santander

De otro lado, si desea ver los eventos que hay disponibles para el mes de julio, tenga en cuenta el siguiente calendario:

12 al 22 de julio - Feria de las Colonias - Bogotá, D.C.

Feria de las Colonias - Bogotá, D.C. 17 al 20 de julio - Festival del sol y del acero - Sogamoso, Boyacá

Festival del sol y del acero - Sogamoso, Boyacá Ferias y Fiestas de la Panela - Convención, Santander

Festival de la Cumbia - El Banco, Magdalena

Torneo Internacional del Joropo, Villavicencio

29 de julio al 2 de agosto - Fiestas del mar - Santa Marta

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En la capital colombiana, Bogotá, se está llevando a cabo también el Festival por la Igualdad, para reconocer los derechos de la comunidad LGBTIQ+, que se lleva a cabo entre el 13 de junio y el 17 de julio.