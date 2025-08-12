Mega Millions: ¿cuál es el jackpot y cómo jugar el sorteo del martes 12 de agosto?

El sorteo de Mega Millions de este martes, 12 de agosto de 2025, presenta un impresionante jackpot estimado en $ 182 millones de dólares, con una opción de pago en efectivo de $ 82.1 millones de dólares.

Este premio se ha acumulado debido a que no se registraron ganadores del jackpot en el sorteo anterior, realizado el viernes 8 de agosto, cuyas combinaciones ganadoras fueron 2, 6, 8, 14, 49 y Mega Ball 12.

Mega Millions es una de las loterías más populares de Estados Unidos, disponible en 45 estados, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Los sorteos se realizan dos veces por semana, los martes y viernes a las 11:00 p. m. hora del este (8:00 p. m. hora del Pacífico).

Un cliente juega a la lotería Mega Millions en la tienda Downtown Miami Souvenirs | Foto: Getty Images

Para participar, los jugadores deben seleccionar cinco números del 1 al 70 y un número adicional, conocido como Mega Ball, del 1 al 24. El costo por jugada es de $ 5 dólares e incluye el multiplicador Megaplier, que puede aumentar los premios no relacionados con el jackpot entre 2 y 10 veces.

La probabilidad de acertar los seis números y ganar el jackpot es de 1 en 290.472.336. Sin embargo, existen ocho formas adicionales de ganar premios menores, que van hasta $ 1 millón de dólares, dependiendo de la combinación de números acertados.

Un cartel muestra el premio mayor de la lotería Mega Millions | Foto: Getty Images

Los premios pueden cobrarse de dos maneras:

Opción de anualidad: el premio total se paga en 30 anualidades iguales, con aumentos del 5 % cada año.

el premio total se paga en 30 anualidades iguales, con aumentos del 5 % cada año. Opción de pago en efectivo: se recibe una suma global, que en este caso sería de aproximadamente $ 82.1 millones de dólares antes de impuestos.

El premio mayor de Mega Millions ha ascendido, lo que lo convierte en el quinto premio más grande en la historia del juego. | Foto: Getty Images

Es importante recordar que los impuestos federales se aplican a los premios de Mega Millions. Para el pago en efectivo de $ 82.1 millones de dólares se aplicaría una retención federal inicial del 24 %, equivalente a $ 19.7 millones de dólares, con impuestos adicionales que podrían reducir aún más el monto neto recibido.

Si desea participar, es posible hacerlo a través de plataformas en línea que ofrecen acceso a loterías extranjeras o en puntos físicos autorizados. Sin embargo, es fundamental verificar la legalidad y seguridad de estas plataformas antes de realizar cualquier transacción.