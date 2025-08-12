Suscribirse

Estados Unidos

Mega Millions: ¿cuál es el jackpot y cómo jugar el sorteo del martes 12 de agosto?

El nuevo sorteo de Mega Millions ofrece un jackpot millonario de $ 182 millones de dólares, con instrucciones claras para participar y conocer las probabilidades de ganar.

Darwin Schneider Correa Parra

Pasante de Mundo - Semana.

12 de agosto de 2025, 1:29 p. m.
EE.UU.
El logo de Mega Millions de Florida se ve en Cayo Hueso, Estados Unidos | Foto: NurPhoto via Getty Images

El sorteo de Mega Millions de este martes, 12 de agosto de 2025, presenta un impresionante jackpot estimado en $ 182 millones de dólares, con una opción de pago en efectivo de $ 82.1 millones de dólares.

Este premio se ha acumulado debido a que no se registraron ganadores del jackpot en el sorteo anterior, realizado el viernes 8 de agosto, cuyas combinaciones ganadoras fueron 2, 6, 8, 14, 49 y Mega Ball 12.

Mega Millions es una de las loterías más populares de Estados Unidos, disponible en 45 estados, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Los sorteos se realizan dos veces por semana, los martes y viernes a las 11:00 p. m. hora del este (8:00 p. m. hora del Pacífico).

EE.UU.
Un cliente juega a la lotería Mega Millions en la tienda Downtown Miami Souvenirs | Foto: Getty Images

Para participar, los jugadores deben seleccionar cinco números del 1 al 70 y un número adicional, conocido como Mega Ball, del 1 al 24. El costo por jugada es de $ 5 dólares e incluye el multiplicador Megaplier, que puede aumentar los premios no relacionados con el jackpot entre 2 y 10 veces.

Lo más leído

1. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
2. Revelan lo que dice el papel que asesinos dejaron en un bolsillo de Harold Aroca, menor hallado muerto en Bogotá
3. Los cinco signos del horóscopo chino que tendrían altas probabilidades de ganar la lotería en la segunda semana de agosto, según la IA
Contexto: Esta es la curiosa prenda de vestir de Michael Jackson subastada por una millonaria suma: “Se trata de un objeto excepcional”

La probabilidad de acertar los seis números y ganar el jackpot es de 1 en 290.472.336. Sin embargo, existen ocho formas adicionales de ganar premios menores, que van hasta $ 1 millón de dólares, dependiendo de la combinación de números acertados.

Es el quinto premio más grande en la historia del juego y el premio más grande jamás ofrecido.
Un cartel muestra el premio mayor de la lotería Mega Millions | Foto: Getty Images

Los premios pueden cobrarse de dos maneras:

  • Opción de anualidad: el premio total se paga en 30 anualidades iguales, con aumentos del 5 % cada año.
  • Opción de pago en efectivo: se recibe una suma global, que en este caso sería de aproximadamente $ 82.1 millones de dólares antes de impuestos.
EE.UU.
El premio mayor de Mega Millions ha ascendido, lo que lo convierte en el quinto premio más grande en la historia del juego. | Foto: Getty Images

Es importante recordar que los impuestos federales se aplican a los premios de Mega Millions. Para el pago en efectivo de $ 82.1 millones de dólares se aplicaría una retención federal inicial del 24 %, equivalente a $ 19.7 millones de dólares, con impuestos adicionales que podrían reducir aún más el monto neto recibido.

Contexto: Lotería de visas en Estados Unidos: los nuevos requisitos propuestos por Trump que afectaría a muchos

Si desea participar, es posible hacerlo a través de plataformas en línea que ofrecen acceso a loterías extranjeras o en puntos físicos autorizados. Sin embargo, es fundamental verificar la legalidad y seguridad de estas plataformas antes de realizar cualquier transacción.

Para más información sobre cómo jugar, verificar números ganadores o encontrar puntos de venta autorizados, visite el sitio oficial de Mega Millions.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Atentos usuarios de TransMilenio al cierre temporal en Portal Américas y estación Biblioteca Tintal

2. Prensa alemana reacciona a la partida de una figura del Bayern Múnich de Luis Díaz: “El héroe europeo”

3. Reporte del USGS: último temblor en EE.UU. y epicentro del nuevo sismo, este martes 12 de agosto de 2025

4. Gabriel Boric revela resultados de examen de orina y drogas al que se sometió; ¿por qué?

5. Mega Millions: ¿cuál es el jackpot y cómo jugar el sorteo del martes 12 de agosto?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríasEstados UnidosMillonariosJuegos de azarparticipanteProbabilidadganadores

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.