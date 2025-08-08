Resultados del Mega Millions de este viernes, 8 de agosto: estos son los números ganadores y el premio mayor

Mega Millions dio a conocer los números ganadores de su lotería, una de las más grandes y con premios importantes de Estados Unidos.

Los números ganadores en el sorteo del martes 5 de agosto fueron 12, 27, 42, 59, 65, 2.

Sorteo del martes 8 de agosto. | Foto: Mega Millions

El sorteo de la lotería del viernes 8 de agosto se realizará a las 23:00 horas, hora del este.

El premio mayor o jackpot acumula 166 millones de dólares, si se reclama en forma de pago de 29 anualidades. Le dan cuotas por 30 años hasta completar el premio, con mayor valor final contando los intereses.

Por su parte, si el premio se reclama en el modo cash option o pago inmediato en efectivo, pero con descuento de impuestos, la cifra está por los 75.2 millones de dólares.

La lotería aplica para los 45 estados del país norteamericano en los que Mega Millions vende boletos en todas sus sucursales.

El costo del boleto es de 5 dólares, y se recomienda firmarlo al respaldo por seguridad. La venta de estos se da hasta una hora antes del sorteo nocturno.

Cómo reclamar el premio si fue ganador de alguna modalidad

Si ganó entre 10 y 600 dólares, puede reclamar su dinero presentando el boleto e identificación personal en cualquier retail autorizado, como bombas de gasolina y tiendas donde se vende Mega Millions.

El plazo para reclamar varía dependiendo el estado, pero suele ser de 90 días.

Premios entre 600 y 5.000 dólares pueden solicitarse en oficinas centrales sede de la lotería.

Finalmente, el premio mayor se reclama en la oficina central del estado donde fueron adquiridos los números, y el plazo para esto normalmente es de 60 días a 1 año calendario.

El tipo de premios

Con Mega Millions tiene hasta 9 opciones para ganar dinero, dependiendo de las cifras acertadas en su boleto.

Los jugadores pueden elegir seis números de dos grupos de números separados: cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas) y un número del 1 al 24 (la Mega Ball dorada), o seleccionar Selección Fácil/Selección Rápida.