Suscribirse

ESTADOS UNIDOS

Lotería de visas en Estados Unidos: los nuevos requisitos propuestos por Trump que afectaría a muchos

Las reglas para este beneficioso programa han cambiado para adecuarse a las duras políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Redacción Mundo
7 de agosto de 2025, 12:04 a. m.
Los estudiantes serán expulsados de Estados Unidos si incumplen esta condición
Cada año, el gobierno brinda miles de visas en un sorteo electrónico. | Foto: Getty Images

La Lotería de visas, que cada año le otorga la posibilidad a miles de inmigrantes residir legalmente en Estados Unidos y aplicar a la Green Card, ha cambiado sus normativas gracias a una propuesta del Departamento de Estado.

El pasado martes se hizo el anuncio de las nuevas reglas para este beneficio, que se adecúan a las intenciones del presidente Donald Trump, quien ha endurecido las políticas migratorias de su país para complicar la estadía de miles de extranjeros indocumentados.

Contexto: Solicitar visa para Estados Unidos será más difícil desde septiembre: conozca qué debe preparar

El Programa de Visas de Diversidad para Inmigrantes (Programa DV) —o la Lotería de Visas— asegura en su página web oficial que el cambio de reglas tiene la intención de mejorar “la verificación y lucha contra el fraude”.

Los solicitantes de la visa para los Estados Unidos deben tener en cuenta varias modificaciones en el trámite.
El programa le otorga visas a las nacionalidades con bajas tasas de inmigración hacia Estados Unidos. | Foto: 123 RF

Así las cosas, el Departamento de Estado propone que se fortalezca la revisión de los participantes en este programa, el cual otorga visas de Estados Unidos mediante un sorteo electrónico. Por lo que la agencia del gobierno pedirá a los solicitantes “información válida y vigente sobre su pasaporte y una copia escaneada de la página biográfica y de la firma cargada en su formulario de inscripción electrónico”.

Lo más leído

1. A Conmebol no le tembló la mano con la Selección Colombia femenina: decisión tras la final
2. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
3. Alerta mundial contra un alfil del presidente Petro estaría por expedirse
Contexto: EE. UU. endurece controles: lo pueden multar si no sigue estas instrucciones en el aeropuerto

Otros cambios, más técnicos, son cambiar el término “sexo” por “género” en el formulario, tal como lo dictamina una orden ejecutiva firmada semanas atrás por Trump. Además, se cambiará el término “edad” por “fecha de nacimiento”, para tener mayor “precisión en la información recopilada y conservada por el Departamento durante el proceso de visado de inmigrante”.

Anuncian operativo contra inmigrantes con visa vencida tras ataque terrorista
Las políticas tienen la intención de reducir las solicitudes fraudulentas. | Foto: Getty Images

Este programa de visas es administrado por el Departamento de Estado, y beneficia a las naciones que tienen una tasa baja en la inmigración hacia Estados Unidos, es decir, a las nacionalidades con 50.000 nativos, o menos, que hayan ingresado al país norteamericano en los últimos cinco años.

Contexto: ¿Colombianos tendrán que pagar nuevo depósito para visa de turista? Departamento de Estado de EE. UU. tomó decisión

Las personas que aplican para acceder al programa, pueden hacer la solicitud de la Lotería de Visas mediante una solicitud en Internet.

Quienes estén interesados en este tipo de visas deberán contar con la autorización ESTA,
Los solicitantes deben proporcionar mayor información para acceder a la Lotería de Visas. | Foto: Getty Images/iStockphoto

“Exigir la información del pasaporte en la petición DV dificultaría mucho más que terceros no autorizados introdujeran a alguien con información parcial. Esta medida también permitiría al Departamento confirmar de forma más eficaz y eficiente la identidad de los solicitantes. El Departamento también prevé que estas medidas reducirían el número de matrimonios fraudulentos que se producen en el programa DV”, explica el Departamento de Estado.

De acuerdo con los datos del gobierno federal, este programa destina hasta 55.000 visas cada año, que se le otorgan a los extranjeros que cumplen con los requisitos establecidos por la ley estadounidense y por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis).

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Desde el día en que se produjo la decisión de la señora jueza Heredia, (las amenazas) se han vuelto casi que cotidianas”: Iván Cepeda

2. United Airlines cancela vuelos en todo el país por un grave problemas tecnológico: esto dice la Administración Federal de Aviación

3. Aberrante caso de presidente de una Junta de Acción Comunal señalado de darle dinero a un menor de 13 años para “tocamientos indebidos”

4. El arma secreta de Los Dodgers para la postemporada: el equipo está en un punto clave de la MLB

5. Golazo de tiro libre de Yerson Candelo: video de la acción en el América vs. Tigres es tendencia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosVisa a EE.UU.Visa a Estados Unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.