Lotería de visas en Estados Unidos: los nuevos requisitos propuestos por Trump que afectaría a muchos

La Lotería de visas, que cada año le otorga la posibilidad a miles de inmigrantes residir legalmente en Estados Unidos y aplicar a la Green Card, ha cambiado sus normativas gracias a una propuesta del Departamento de Estado.

El pasado martes se hizo el anuncio de las nuevas reglas para este beneficio, que se adecúan a las intenciones del presidente Donald Trump, quien ha endurecido las políticas migratorias de su país para complicar la estadía de miles de extranjeros indocumentados.

El Programa de Visas de Diversidad para Inmigrantes (Programa DV) —o la Lotería de Visas— asegura en su página web oficial que el cambio de reglas tiene la intención de mejorar “la verificación y lucha contra el fraude”.

El programa le otorga visas a las nacionalidades con bajas tasas de inmigración hacia Estados Unidos. | Foto: 123 RF

Así las cosas, el Departamento de Estado propone que se fortalezca la revisión de los participantes en este programa, el cual otorga visas de Estados Unidos mediante un sorteo electrónico. Por lo que la agencia del gobierno pedirá a los solicitantes “información válida y vigente sobre su pasaporte y una copia escaneada de la página biográfica y de la firma cargada en su formulario de inscripción electrónico”.

Otros cambios, más técnicos, son cambiar el término “sexo” por “género” en el formulario, tal como lo dictamina una orden ejecutiva firmada semanas atrás por Trump. Además, se cambiará el término “edad” por “fecha de nacimiento”, para tener mayor “precisión en la información recopilada y conservada por el Departamento durante el proceso de visado de inmigrante”.

Las políticas tienen la intención de reducir las solicitudes fraudulentas. | Foto: Getty Images

Este programa de visas es administrado por el Departamento de Estado, y beneficia a las naciones que tienen una tasa baja en la inmigración hacia Estados Unidos, es decir, a las nacionalidades con 50.000 nativos, o menos, que hayan ingresado al país norteamericano en los últimos cinco años.

Las personas que aplican para acceder al programa, pueden hacer la solicitud de la Lotería de Visas mediante una solicitud en Internet.

Los solicitantes deben proporcionar mayor información para acceder a la Lotería de Visas. | Foto: Getty Images/iStockphoto

“Exigir la información del pasaporte en la petición DV dificultaría mucho más que terceros no autorizados introdujeran a alguien con información parcial. Esta medida también permitiría al Departamento confirmar de forma más eficaz y eficiente la identidad de los solicitantes. El Departamento también prevé que estas medidas reducirían el número de matrimonios fraudulentos que se producen en el programa DV”, explica el Departamento de Estado.