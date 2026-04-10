El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya jugaron: resultados del viernes 10 de abril

Miles de jugadores en Colombia estuvieron atentos a los sorteos del viernes 10 de abril, con la esperanza de acertar los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de las loterías más seguidas en el país.
Los resultados se dieron a conocer en sus horarios establecidos.
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 6667.
- La Quinta: 7.
El Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Estas loterías, que hacen parte de la rutina de miles de colombianos, continúan siendo una opción popular para quienes buscan un golpe de suerte. Cada sorteo no solo reparte premios, sino que alimenta la ilusión de cambiar la vida de los ganadores de un momento a otro.
Si usted participó en alguno de estos sorteos, es importante verificar cuidadosamente los números y validar la información a través de los canales oficiales.