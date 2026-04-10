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El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya jugaron: resultados del viernes 10 de abril

Si usted participó en alguno de estos sorteos, es importante verificar los números.

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Redacción Loterías
10 de abril de 2026, 11:06 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 10 de abril.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 10 de abril. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Miles de jugadores en Colombia estuvieron atentos a los sorteos del viernes 10 de abril, con la esperanza de acertar los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de las loterías más seguidas en el país.

Los resultados se dieron a conocer en sus horarios establecidos.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 6667.
  • La Quinta: 7.
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Estas loterías, que hacen parte de la rutina de miles de colombianos, continúan siendo una opción popular para quienes buscan un golpe de suerte. Cada sorteo no solo reparte premios, sino que alimenta la ilusión de cambiar la vida de los ganadores de un momento a otro.

Si usted participó en alguno de estos sorteos, es importante verificar cuidadosamente los números y validar la información a través de los canales oficiales.