Lotería Chontico: resultados del sorteo 8396 de este viernes, 10 de abril de 2026

Desde el primer minuto, la expectativa ya se sentía en el aire. Este viernes, 10 de abril de 2026, cientos de apostadores no le quitaron la mirada a la pantalla, atentos a cada número que iba apareciendo en tiempo real.

Y no era para menos. El más reciente sorteo de la Lotería Chontico terminó dando de qué hablar entre los jugadores habituales.

El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche. Foto: Getty Images / Chontico

Uno de los momentos más llamativos fue la aparición de una ‘quinta de 7′, un detalle poco común que dejó a varios con la sensación de haber estado a punto de ganar. Aun así, el gran protagonista de la noche fue el número 9065, que se robó toda la atención.

Resultados de la Lotería Chontico Día de hoy, 10 de abril de 2026

Premio mayor: 9065 - 7

Tres últimas cifras: 065

Dos últimas cifras: 65

Número completo: 9065

Quinta balota: 7

Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 10 de abril de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Quinta: pendiente

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día sábado 11 de abril de 2026, en los horarios habituales.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico

Chontico Día

9 de abril de 2026: 8561 - 4

8 de abril de 2026: 2412 - 5

7 de abril de 2026: 7369 - 1

Chontico Noche