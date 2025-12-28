Loterías

Resultados Baloto y Revancha del 27 de diciembre de 2025: revise si acaba el año siendo multimillonario

La noche del 27 de diciembre de 2025 dejó los resultados del Baloto y la Revancha en su sorteo 2597.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
28 de diciembre de 2025, 10:55 a. m.
Conozca los resultados del penúltimo sorteo de Baloto y Baloto Revancha del 2025.
Conozca los resultados del penúltimo sorteo de Baloto y Baloto Revancha del 2025. Foto: Montaje El País: Baloto/ 123RF

El Baloto volvió a captar la atención del país con el sorteo número 2597, uno de los más esperados del año por sus elevados acumulados y que puede significar para algún colombiano la mejor forma de terminar el 2025.

Baloto
Resultados último sorteo Baloto y Baloto Revancha Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

El juego, que se realiza únicamente los lunes, miércoles y sábados, puso en disputa premios millonarios tanto en su modalidad tradicional como en Baloto Revancha.

Resultado del Baloto del 27 de diciembre de 2025

El sorteo navideño dejó definido el número afortunado que compite por el gran acumulado de 13.400 millones de pesos.

Premio mayor: 13.400 millones de pesos

Número ganador: 05- 17 - 18 - 32 - 41

Súper balota: 06

Resultado del Baloto Revancha del 27 de diciembre de 2025

En paralelo, la modalidad Baloto Revancha también entregó su combinación ganadora, con un acumulado independiente que alcanzó los 11.300 millones de pesos.

Premio mayor: 11.300 millones de pesos

Número ganador: 04 - 15 - 22 - 35 - 41

Súper balota: 03

Números de los últimos cuatro sorteos de Baloto

Como referencia para los jugadores habituales, estos fueron los resultados más recientes antes del sorteo de Navidad, incluyendo la súper balota:

  • 24 de diciembre de 2025: 08 – 09 – 15 – 23 – 35 | Súper balota: 15
  • 22 de diciembre de 2025: 04 – 17 – 19 – 32 – 42 | Súper balota: 15
  • 20 de diciembre de 2025: 04 – 05 – 10 – 17 – 40 | Súper balota: 10
  • 17 de diciembre de 2025: 04 – 09 – 18 – 29 – 31 | Súper balota: 05

Últimos resultados de Baloto Revancha

En la modalidad Revancha, los cuatro sorteos anteriores arrojaron las siguientes combinaciones:

  • 24 de diciembre de 2025: 14 - 18 - 27 - 34 - 40 | Súper balota: 07
  • 22 de diciembre de 2025: 09 – 24 – 27 – 35 – 42 | Súper balota: 04
  • 20 de diciembre de 2025: 01 – 12 – 19 – 22 – 29 | Súper balota: 07
  • 17 de diciembre de 2025: 06 – 15 – 17 – 27 – 30 | Súper balota: 16

Noticias Destacadas