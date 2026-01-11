Loterías

Baloto: números ganadores del sorteo 2603 del sábado 10 de enero de 2026

Conozca los resultados del más reciente sorteo de esta lotería.

Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías Revista Semana

11 de enero de 2026, 11:18 a. m.
Sorteo del 10 de enero de 2026
Sorteo del 10 de enero de 2026

Baloto realizó este sábado, 10 de enero de 2026, su sorteo número 2603, uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia, que se juega únicamente los lunes, miércoles y sábados.

Para este sorteo, el acumulado del Baloto alcanzó los 15.600 millones de pesos, mientras que Baloto Revancha ofreció un premio de 12.300 millones de pesos, cifras que mantienen la expectativa entre quienes participan de forma física y digital.

Resultados del sorteo del Baloto del 10 de enero de 2026

En el sorteo 2603, el Baloto arrojó la siguiente combinación ganadora:

  • Número ganador: 41- 36- 39 - 08 - 06
  • Súper balota: 12

Resultados del Baloto Revancha del 10 de enero de 2026

En la modalidad Baloto Revancha, que se juega con la misma apuesta, pero con una combinación independiente, los resultados fueron:

  • Número ganador: 25- 10- 43- 33 - 06
  • Súper balota: 16
El resultado del Baloto definió si alguno de los jugadores logró acertar el premio mayor del acumulado.
Los resultados del Baloto ya están disponibles tras el sorteo de mitad de semana. Foto: Getty Images / Baloto

Números de los últimos tres sorteos del Baloto

Como referencia para los apostadores, estas fueron las combinaciones de los tres sorteos anteriores del Baloto, incluyendo la súper balota:

  • 7 de enero de 2026: 05 - 09 - 28 - 32 - 35- 07
  • 5 de enero de 2026: 09 – 13 – 28 – 31 – 35 – 02
  • 3 de enero de 2026: 09 – 15 – 24 – 38 – 42 – 05

En Baloto Revancha, los últimos resultados fueron:

  • 7 de enero de 2026: 04 - 18 - 21 - 28 - 33- 02
  • 5 de enero de 2026: 04 – 07 – 20 – 22 – 39 – 03
  • 3 de enero de 2026: 01 – 04 – 11 – 14 – 34 – 05

