Suscribirse

Loterías

Cayó el Baloto, nuevo multimillonario se llevó $ 29.000 millones: así fue el número ganador

Un jugador de Montería se llevó el millonario acumulado del sorteo 2576 del Baloto.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
9 de noviembre de 2025, 1:11 p. m.
El Baloto regresó este miércoles con su sorteo número 2563 y la ilusión de un nuevo ganador.
El sorteo 2576 del Baloto dejó un nuevo millonario en el país | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Baloto

El Baloto volvió a cambiar la vida de un colombiano, durante el sorteo número 2.576, realizado la noche del sábado 8 de noviembre de 2025, un jugador de Montería se llevó el millonario acumulado de 29.000 millones de pesos, cifra que lo convierte en el más reciente ganador del premio mayor del popular juego de azar.

A través de la cuenta oficial de X de Baloto, fue anunciado la nueva persona multimillonaria, señalando que:

  • “Un nuevo multimillonario celebra hoy nuestro gran acumulado de $29.000 millones”.

Los números ganadores del Baloto y resultado de la Revancha

El tiquete ganador correspondió a la combinación 01 - 06 - 18 - 21 - 24 - 12, mientras que en la modalidad Revancha los números del sorteo (sin ganador) fueron 14 - 23 - 33 - 38 - 40 - 06.

Aunque el premio mayor fue en Montería, miles de colombianos también obtuvieron premios secundarios en todo el país.

Aunque el mayor premio cayó en Montería, miles de colombianos también celebraron ganancias.
Baloto reportó 30.468 ganadores en total durante su más reciente sorteo. | Foto: Baloto

De acuerdo con el informe oficial de Baloto, se registraron 30.468 ganadores en total, con una premiación acumulada de $ 29.229.344.550 distribuidos entre las diferentes categorías.

La modalidad Revancha, que ofreció este sábado, 8 de noviembre, un acumulado adicional de 7.000 millones de pesos, no fue acertada, por lo que continúa aumentando su acumulado para los próximos sorteos.

Contexto: Resultados del Baloto hoy | Vea los números ganadores de este 8 de noviembre del 2025

El nuevo acumulado ya se reinició

Tras la entrega del premio histórico, el Baloto reinicia su pozo principal con una cifra que sigue siendo atractiva para los jugadores. El nuevo acumulado pasa a 4.300 millones de pesos, mientras que la Revancha arranca en 7.200 millones, ambos montos que continuarán creciendo si no se reportan ganadores en los siguientes sorteos.

El Baloto se juega tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados, a las 11:00 de la noche, y los resultados pueden consultarse en su página web o en las cuentas oficiales del juego en redes sociales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Jennifer Pedraza recordó el trino del presidente Petro por el caso Juliana Guerrero: “Ese es el escándalo”

2. Aura Cristina Geithner destapó detalles de su polémico romance con Miguel Varoni: “Estaba casado”

3. La Unión Europea defiende en la Celac la primacía del derecho internacional ante los ataques de Estados Unidos en el Caribe

4. Harry Kane se pronunció: golazo de Luis Díaz lo hizo hablar así por su regate endiablado

5. Muerte del universitario Jaime Esteban Moreno: la discoteca Before Club se pronunció nuevamente

LEER MENOS

Noticias relacionadas

cayo balotoBalotoResultados BalotoMillonario

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.