Loterías
Cayó el Baloto, nuevo multimillonario se llevó $ 29.000 millones: así fue el número ganador
Un jugador de Montería se llevó el millonario acumulado del sorteo 2576 del Baloto.
El Baloto volvió a cambiar la vida de un colombiano, durante el sorteo número 2.576, realizado la noche del sábado 8 de noviembre de 2025, un jugador de Montería se llevó el millonario acumulado de 29.000 millones de pesos, cifra que lo convierte en el más reciente ganador del premio mayor del popular juego de azar.
A través de la cuenta oficial de X de Baloto, fue anunciado la nueva persona multimillonaria, señalando que:
- “Un nuevo multimillonario celebra hoy nuestro gran acumulado de $29.000 millones”.
Los números ganadores del Baloto y resultado de la Revancha
El tiquete ganador correspondió a la combinación 01 - 06 - 18 - 21 - 24 - 12, mientras que en la modalidad Revancha los números del sorteo (sin ganador) fueron 14 - 23 - 33 - 38 - 40 - 06.
Aunque el premio mayor fue en Montería, miles de colombianos también obtuvieron premios secundarios en todo el país.
De acuerdo con el informe oficial de Baloto, se registraron 30.468 ganadores en total, con una premiación acumulada de $ 29.229.344.550 distribuidos entre las diferentes categorías.
La modalidad Revancha, que ofreció este sábado, 8 de noviembre, un acumulado adicional de 7.000 millones de pesos, no fue acertada, por lo que continúa aumentando su acumulado para los próximos sorteos.
El nuevo acumulado ya se reinició
Tras la entrega del premio histórico, el Baloto reinicia su pozo principal con una cifra que sigue siendo atractiva para los jugadores. El nuevo acumulado pasa a 4.300 millones de pesos, mientras que la Revancha arranca en 7.200 millones, ambos montos que continuarán creciendo si no se reportan ganadores en los siguientes sorteos.
El Baloto se juega tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados, a las 11:00 de la noche, y los resultados pueden consultarse en su página web o en las cuentas oficiales del juego en redes sociales.