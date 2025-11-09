Loterías
Resultados del Baloto hoy | Vea los números ganadores de este 8 de noviembre del 2025
Descubra si ganó el premio mayor del Baloto, que juega todos los lunes, miércoles y sábados en la noche.
El día sábado 8 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 2576 del Baloto con un acumulado de $ 29.000 millones. En la modalidad Revancha, el acumulado fue de $ 7.000 millones.
Resultados del sorteo 2576 del Baloto
Premio acumulado de $ 29.000 millones
- Número ganador: 01 - 18 - 06 - 21 - 24
- Súper balota: 12
Resultados del Baloto Revancha
Premio mayor de $ 7.000 millones
- Número ganador: 33 - 14 - 23 - 38 - 40
- Súper balota: 06
Números ganadores de los últimos 4 sorteos del Baloto
- 5 de noviembre de 2025: 09 -14 - 29 - 35 - 40 - Súper balota 03
- 3 de noviembre de 2025: 05 - 09 - 26 - 28 - 32 - Súper balota 03
- 1 de noviembre de 2025: 01 - 21 - 24 - 25 - 43 - Súper balota 14
- 29 de octubre de 2025: 02 - 14 - 22 - 25 - 29 - Súper balota 13
Números ganadores de los últimos 4 sorteos del Baloto Revancha
- 5 de noviembre de 2025: 14 - 16 - 26 - 39 - 43 - Súper balota 14
- 3 de noviembre de 2025: 05 - 12 - 18 - 27 - 31 - Súper balota 03
- 1 de noviembre de 2025: 05 - 24 - 27 - 37 - 41 - Súper balota 06
- 29 de octubre de 2025: 07 - 09 - 13 - 21 - 42 - Súper balota 03
El próximo sorteo del Baloto se jugará el lunes 10 de noviembre de 2025 a las 11:00 p.m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión nacional y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Baloto y en redes sociales.
¿Cómo se reclama el premio del Baloto?
Para cobrar premios menores a 182 UVT ($8′565.830) se debe presentar:
- Tiquete original: si la apuesta fue digital, se puede imprimir el tiquete enviado al correo electrónico o descargar desde el menú “Mis Apuestas” en el perfil del comprador.
- Documento de identidad: puede ser cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.