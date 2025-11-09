Suscribirse

Loterías

Resultados del Baloto hoy | Vea los números ganadores de este 8 de noviembre del 2025

Descubra si ganó el premio mayor del Baloto, que juega todos los lunes, miércoles y sábados en la noche.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
9 de noviembre de 2025, 11:17 a. m.
El juego de azar más popular del país presentó en la noche del miércoles sus resultados principales y adicionales.
Resultados del Baloto 8 de noviembre | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

El día sábado 8 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 2576 del Baloto con un acumulado de $ 29.000 millones. En la modalidad Revancha, el acumulado fue de $ 7.000 millones.

Contexto: Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del sábado 8 de noviembre; estos fueron los ganadores

Resultados del sorteo 2576 del Baloto

Premio acumulado de $ 29.000 millones

  • Número ganador: 01 - 18 - 06 - 21 - 24
  • Súper balota: 12

Resultados del Baloto Revancha

Premio mayor de $ 7.000 millones

  • Número ganador: 33 - 14 - 23 - 38 - 40
  • Súper balota: 06

Números ganadores de los últimos 4 sorteos del Baloto

  • 5 de noviembre de 2025: 09 -14 - 29 - 35 - 40 - Súper balota 03
  • 3 de noviembre de 2025: 05 - 09 - 26 - 28 - 32 - Súper balota 03
  • 1 de noviembre de 2025: 01 - 21 - 24 - 25 - 43 - Súper balota 14
  • 29 de octubre de 2025: 02 - 14 - 22 - 25 - 29 - Súper balota 13
Contexto: Chontico Día y Noche: aquí los números ganadores del sorteo de este sábado, 8 noviembre

Números ganadores de los últimos 4 sorteos del Baloto Revancha

  • 5 de noviembre de 2025: 14 - 16 - 26 - 39 - 43 - Súper balota 14
  • 3 de noviembre de 2025: 05 - 12 - 18 - 27 - 31 - Súper balota 03
  • 1 de noviembre de 2025: 05 - 24 - 27 - 37 - 41 - Súper balota 06
  • 29 de octubre de 2025: 07 - 09 - 13 - 21 - 42 - Súper balota 03

El próximo sorteo del Baloto se jugará el lunes 10 de noviembre de 2025 a las 11:00 p.m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión nacional y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Baloto y en redes sociales.

¿Cómo se reclama el premio del Baloto?

Para cobrar premios menores a 182 UVT ($8′565.830) se debe presentar:

  • Tiquete original: si la apuesta fue digital, se puede imprimir el tiquete enviado al correo electrónico o descargar desde el menú “Mis Apuestas” en el perfil del comprador.
  • Documento de identidad: puede ser cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Vicky Dávila: “Yo estoy lista para la unión, pero si la unión es con la mafia, no cuenten conmigo”

2. “La acción terrorista en Tunja podría haber sido cometida por el ELN”: la Defensora del Pueblo, Iris Marín, habla con SEMANA

3. ‘Libro rojo’ de Armero: los archivos secretos que buscan esclarecer el paradero de 583 niños perdidos

4. Grave crisis de la inteligencia militar en el gobierno Petro. Los detalles del documento del Consejo de Generales de la reserva

5. Los indultos al M-19 fueron derogados por una ley: Néstor Humberto Martínez revela la norma y habla del caso de Gustavo Petro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BalotoBaloto RevanchaLotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.