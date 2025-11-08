Suscribirse

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del sábado 8 de noviembre; estos fueron los ganadores

Aquí puede consultar los resultados completos de estas loterías y verificar si la suerte estuvo de su lado.

Redacción Loterías
8 de noviembre de 2025, 4:43 p. m.
En Colombia, las loterías y los juegos de azar se han convertido en parte del día a día de muchas familias, pues representan para muchos la posibilidad de cambiar su vida en cuestión de segundos, si es que llegan a acertar con los números de las balotas ganadoras.

A pesar de que las probabilidades de hacerlo son reducidas, miles de personas siguen participando con la ilusión de alcanzar premios millonarios que cambiarían su estabilidad económica y les permitiría cumplir algunos de sus sueños y planes.

Dorado Día - 8 de noviembre

  • Premio mayor: 5452
  • La Quinta: 6
El Paisita Día - 8 de noviembre

  • Premio mayor: 0846
  • La Quinta: 1
La Caribeña Día - 8 de noviembre

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente
Finalmente, es importante tener en cuenta que al momento de jugar se debe hacer de manera responsable, definiendo un presupuesto adecuado para evitar pérdidas. Además, para reclamar un premio es obligatorio presentar el billete ganador junto con el documento de identidad.

