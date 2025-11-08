Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del sábado 8 de noviembre; estos fueron los ganadores

En Colombia, las loterías y los juegos de azar se han convertido en parte del día a día de muchas familias, pues representan para muchos la posibilidad de cambiar su vida en cuestión de segundos, si es que llegan a acertar con los números de las balotas ganadoras.

A pesar de que las probabilidades de hacerlo son reducidas, miles de personas siguen participando con la ilusión de alcanzar premios millonarios que cambiarían su estabilidad económica y les permitiría cumplir algunos de sus sueños y planes.

Resultados loterías del domingo, 27 de septiembre. | Foto: Getty Images

Dorado Día - 8 de noviembre

Premio mayor: 5452

La Quinta: 6

El Paisita Día - 8 de noviembre

Premio mayor: 0846

La Quinta: 1

La Caribeña Día - 8 de noviembre

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente