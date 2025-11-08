Chontico Día y Noche: aquí los números ganadores del sorteo de este sábado, 8 noviembre

Este sábado 8 de noviembre se llevó a cabo el sorteo de la Lotería Chontico Día en Colombia, uno de los juegos de azar más reconocidos y tradicionales del país.

Con una amplia trayectoria y un sólido prestigio, esta lotería se ha consolidado como una de las favoritas entre los colombianos.

El sorteo de la Lotería Chontico Día se realiza todos los días —incluidos domingos y festivos— a la 1:00 p. m.

Para reclamar un premio, es indispensable presentar el billete con el número apostado y el documento de identidad.

Los participantes pueden adquirir un billete que contiene una combinación de cuatro números, los cuales pueden ser elegidos libremente o generados de forma automática por el sistema.

Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 8 de noviembre de 2025

Premio mayor: 2305-2

Tres últimas cifras: 230

Dos últimas cifras: 05

Número completo: 2305

Última cifra (Quinta): 2

Resultado del sorteo Chontico Noche de hoy, 8 de noviembre de 2025

Premio Mayor: Por jugarse

Tres últimas cifras: Por jugarse

Dos últimas cifras: Por jugarse

Número completo: Por jugarse

Quinta: Por jugarse

Resultados de los últimos sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

7 de noviembre de 2025: 1578-2

Chontico Noche