Loterías
Chontico Día y Noche: aquí los números ganadores del sorteo de este sábado, 8 noviembre
Este sábado se llevó a cabo el sorteo 8243, el cual fue transmitido en vivo a través de Telepacífico.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Este sábado 8 de noviembre se llevó a cabo el sorteo de la Lotería Chontico Día en Colombia, uno de los juegos de azar más reconocidos y tradicionales del país.
Con una amplia trayectoria y un sólido prestigio, esta lotería se ha consolidado como una de las favoritas entre los colombianos.
El sorteo de la Lotería Chontico Día se realiza todos los días —incluidos domingos y festivos— a la 1:00 p. m.
Para reclamar un premio, es indispensable presentar el billete con el número apostado y el documento de identidad.
Los participantes pueden adquirir un billete que contiene una combinación de cuatro números, los cuales pueden ser elegidos libremente o generados de forma automática por el sistema.
Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 8 de noviembre de 2025
Premio mayor: 2305-2
- Tres últimas cifras: 230
- Dos últimas cifras: 05
- Número completo: 2305
- Última cifra (Quinta): 2
Resultado del sorteo Chontico Noche de hoy, 8 de noviembre de 2025
Premio Mayor: Por jugarse
- Tres últimas cifras: Por jugarse
- Dos últimas cifras: Por jugarse
- Número completo: Por jugarse
- Quinta: Por jugarse
Resultados de los últimos sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde
Chontico Día
- 7 de noviembre de 2025: 1578-2
Chontico Noche
- 7 de noviembre de 2025: 9361 - 4