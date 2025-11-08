Suscribirse

Chontico Día y Noche: aquí los números ganadores del sorteo de este sábado, 8 noviembre

Este sábado se llevó a cabo el sorteo 8243, el cual fue transmitido en vivo a través de Telepacífico.

Redacción Loterías
8 de noviembre de 2025, 6:27 p. m.
Transmisión del sorteo Chontico Día y Noche.
Transmisión del sorteo Chontico Día y Noche. | Foto: Captura a transmisión de Telepacífico

Este sábado 8 de noviembre se llevó a cabo el sorteo de la Lotería Chontico Día en Colombia, uno de los juegos de azar más reconocidos y tradicionales del país.

Con una amplia trayectoria y un sólido prestigio, esta lotería se ha consolidado como una de las favoritas entre los colombianos.

Lotería Chontico Día y Noche: estos fueron los números ganadores del 27 de septiembre de 2025
Lotería Chontico Día y Noche: estos fueron los números ganadores del 8 de noviembre de 2025 | Foto: Captura a página web chontico.co y Getty Images

El sorteo de la Lotería Chontico Día se realiza todos los días —incluidos domingos y festivos— a la 1:00 p. m.

Para reclamar un premio, es indispensable presentar el billete con el número apostado y el documento de identidad.

Los participantes pueden adquirir un billete que contiene una combinación de cuatro números, los cuales pueden ser elegidos libremente o generados de forma automática por el sistema.

Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 8 de noviembre de 2025

YouTube video player

Premio mayor: 2305-2

  • Tres últimas cifras: 230
  • Dos últimas cifras: 05
  • Número completo: 2305
  • Última cifra (Quinta): 2

Resultado del sorteo Chontico Noche de hoy, 8 de noviembre de 2025

Premio Mayor: Por jugarse

  • Tres últimas cifras: Por jugarse
  • Dos últimas cifras: Por jugarse
  • Número completo: Por jugarse
  • Quinta: Por jugarse

Resultados de los últimos sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 7 de noviembre de 2025: 1578-2

Chontico Noche

  • 7 de noviembre de 2025:  9361 - 4

