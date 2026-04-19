Último resultado de Chontico hoy: sorteo día y noche, domingo 19 de abril de 2026

El sorteo del Chontico día y noche correspondiente a este domingo 19 de abril de 2026 vuelve a captar la atención de los jugadores habituales, con dos jornadas de resultados programadas durante el día: una en la tarde y otra en la noche.

La edición diurna se realizó a la 1:00 p. m., mientras que la jornada nocturna fue a las 08:00 p. m., manteniendo así su esquema tradicional de doble sorteo diario.

Resultado Chontico Día – sábado 19 de abril

El sorteo diurno del Chontico dejó los siguientes resultados:

Premio mayor: 1062 - 9

1062 - 9 Tres últimos: 062

062 Dos últimos: 62

62 Cifra completa: 1062

1062 Quinta: 9

Resultado Chontico Noche – sábado 19 de abril

En la jornada nocturna del mismo día, los resultados fueron los siguientes:

Premio mayor: 0478- 8

0478- 8 Tres últimos: 478

478 Dos últimos: 78

78 Cifra completa: 0478

0478 Quinta: 8

Cómo se distribuyen los premios

El esquema de reconocimiento del Chontico día y noche se estructura en diferentes niveles según el acierto de las cifras: