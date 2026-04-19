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Último resultado de Chontico hoy: sorteo día y noche, domingo 19 de abril de 2026

La jornada del 19 de abril de 2026 en el Chontico día y noche concentra la atención de jugadores.

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Redacción Loterías
19 de abril de 2026, 8:44 p. m.
Los resultados del Chontico día y noche de este 19 de abril de 2026 despiertan gran interés.
Los resultados del Chontico día y noche de este 19 de abril de 2026 despiertan gran interés. Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty y Facebook chonticoMillonario

El sorteo del Chontico día y noche correspondiente a este domingo 19 de abril de 2026 vuelve a captar la atención de los jugadores habituales, con dos jornadas de resultados programadas durante el día: una en la tarde y otra en la noche.

La edición diurna se realizó a la 1:00 p. m., mientras que la jornada nocturna fue a las 08:00 p. m., manteniendo así su esquema tradicional de doble sorteo diario.

Resultado Chontico Día – sábado 19 de abril

El sorteo diurno del Chontico dejó los siguientes resultados:

  • Premio mayor: 1062 - 9
  • Tres últimos: 062
  • Dos últimos: 62
  • Cifra completa: 1062
  • Quinta: 9
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Resultado Chontico Noche – sábado 19 de abril

En la jornada nocturna del mismo día, los resultados fueron los siguientes:

  • Premio mayor: 0478- 8
  • Tres últimos: 478
  • Dos últimos:78
  • Cifra completa: 0478
  • Quinta: 8
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Cómo se distribuyen los premios

El esquema de reconocimiento del Chontico día y noche se estructura en diferentes niveles según el acierto de las cifras:

  • Premio mayor: se obtiene al acertar las cuatro cifras del número ganador, con una ganancia que puede llegar hasta 4.500 veces lo apostado.
  • Premio menor: al acertar las tres últimas cifras, se recibe un valor aproximado de 400 pesos por cada peso jugado.
  • Aciertos parciales: también se contemplan premios para quienes coinciden con los dos primeros o los dos últimos números del resultado.