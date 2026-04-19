Último resultado de Chontico hoy: sorteo día y noche, domingo 19 de abril de 2026

El sorteo del Chontico día y noche correspondiente a este domingo 19 de abril de 2026 vuelve a captar la atención de los jugadores habituales, con dos jornadas de resultados programadas durante el día: una en la tarde y otra en la noche.
La edición diurna se realizó a la 1:00 p. m., mientras que la jornada nocturna fue a las 08:00 p. m., manteniendo así su esquema tradicional de doble sorteo diario.
Resultado Chontico Día – sábado 19 de abril
El sorteo diurno del Chontico dejó los siguientes resultados:
- Premio mayor: 1062 - 9
- Tres últimos: 062
- Dos últimos: 62
- Cifra completa: 1062
- Quinta: 9
Resultado Chontico Noche – sábado 19 de abril
En la jornada nocturna del mismo día, los resultados fueron los siguientes:
- Premio mayor: 0478- 8
- Tres últimos: 478
- Dos últimos:78
- Cifra completa: 0478
- Quinta: 8
Cómo se distribuyen los premios
El esquema de reconocimiento del Chontico día y noche se estructura en diferentes niveles según el acierto de las cifras:
- Premio mayor: se obtiene al acertar las cuatro cifras del número ganador, con una ganancia que puede llegar hasta 4.500 veces lo apostado.
- Premio menor: al acertar las tres últimas cifras, se recibe un valor aproximado de 400 pesos por cada peso jugado.
- Aciertos parciales: también se contemplan premios para quienes coinciden con los dos primeros o los dos últimos números del resultado.