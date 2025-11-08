Resultado de la Antioqueñita día y tarde: números que se llevaron el premio gordo el sábado 8 de noviembre

La edición de la Antioqueñita de este sábado, 8 de noviembre 2025, entregó nuevos números que se llevaron los premios mayores tanto en la jornada del día como en la de la tarde.

Con cuatro cifras principales y la modalidad especial de ‘La Quinta’, que ofrece oportunidades adicionales de premio.

Resultado de la Antioqueñita Día

El sorteo de la edición día se realizó a las 10:00 de la mañana, dejó el resultado:

Premio mayor: 3863 – 1

3863 – 1 Tres últimos números: 863

863 Dos últimos números: 63

63 Cifra completa: 3863

3863 Último número: 1

Los últimos tres sorteos de la edición día son:

7 de noviembre de 2025: 4594 – Quinta balota: 7

4594 – Quinta balota: 7 6 de noviembre de 2025: 6379 – Quinta balota: 1

6379 – Quinta balota: 1 5 de noviembre de 2025: 0021 – Quinta balota: 1

Resultado de la Antioqueñita Tarde

La edición de la tarde se realizó a las 4:00 p.m., dejando también sus números ganadores:

Premio mayor: pendiente

pendiente Tres últimos números: pendiente

pendiente Dos últimos números: pendiente

pendiente Cifra completa: pendiente

pendiente Último número: pendiente

En los tres sorteos anteriores de la tarde se observaron combinaciones diferentes:

7 de noviembre de 2025: 3727 – Quinta balota: 5

3727 – Quinta balota: 5 6 de noviembre de 2025: 6638 – Quinta balota: 0

6638 – Quinta balota: 0 5 de noviembre de 2025: 3727 – Quinta balota: 6

Cómo funciona la Antioqueñita

La mecánica del juego es sencilla: cada participante elige cuatro números entre el 0 y el 9.