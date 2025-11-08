Suscribirse

Resultado de la Antioqueñita día y tarde: números que se llevaron el premio gordo el sábado 8 de noviembre

La Antioqueñita de este sábado reveló los números ganadores en sus ediciones día y tarde.

Redacción Loterías
8 de noviembre de 2025, 5:16 p. m.
Los apostadores de la Antioqueñita conocieron hoy los números ganadores en las dos jornadas del sorteo.
La edición día y tarde de la Antioqueñita dejó los números que se llevaron los mayores premios del 8 de noviembre. | Foto: Getty Images / Lotería La Antioqueñita

La edición de la Antioqueñita de este sábado, 8 de noviembre 2025, entregó nuevos números que se llevaron los premios mayores tanto en la jornada del día como en la de la tarde.

Con cuatro cifras principales y la modalidad especial de ‘La Quinta’, que ofrece oportunidades adicionales de premio.

Resultado de la Antioqueñita Día

El sorteo de la edición día se realizó a las 10:00 de la mañana, dejó el resultado:

  • Premio mayor: 3863 – 1
  • Tres últimos números: 863
  • Dos últimos números: 63
  • Cifra completa: 3863
  • Último número: 1
Resultado LA ANTIOQUEÑITA 1 Sabado 8 de Noviembre de 2025

Los últimos tres sorteos de la edición día son:

  • 7 de noviembre de 2025: 4594 – Quinta balota: 7
  • 6 de noviembre de 2025: 6379 – Quinta balota: 1
  • 5 de noviembre de 2025: 0021 – Quinta balota: 1

Resultado de la Antioqueñita Tarde

La edición de la tarde se realizó a las 4:00 p.m., dejando también sus números ganadores:

  • Premio mayor: pendiente
  • Tres últimos números: pendiente
  • Dos últimos números: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Último número: pendiente
Resultado LA ANTIOQUEÑITA 2 Sabado 8 de Noviembre de 2025

En los tres sorteos anteriores de la tarde se observaron combinaciones diferentes:

  • 7 de noviembre de 2025: 3727 – Quinta balota: 5
  • 6 de noviembre de 2025: 6638 – Quinta balota: 0
  • 5 de noviembre de 2025: 3727 – Quinta balota: 6

Cómo funciona la Antioqueñita

La mecánica del juego es sencilla: cada participante elige cuatro números entre el 0 y el 9.

Además, la modalidad “La Quinta” agrega una cifra extra al número apostado, lo que no solo incrementa las opciones de ganar, sino que convierte cada sorteo en un momento cargado de expectativa y emoción.

