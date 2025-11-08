Loterías
Resultado de la Antioqueñita día y tarde: números que se llevaron el premio gordo el sábado 8 de noviembre
La Antioqueñita de este sábado reveló los números ganadores en sus ediciones día y tarde.
La edición de la Antioqueñita de este sábado, 8 de noviembre 2025, entregó nuevos números que se llevaron los premios mayores tanto en la jornada del día como en la de la tarde.
Con cuatro cifras principales y la modalidad especial de ‘La Quinta’, que ofrece oportunidades adicionales de premio.
Resultado de la Antioqueñita Día
El sorteo de la edición día se realizó a las 10:00 de la mañana, dejó el resultado:
- Premio mayor: 3863 – 1
- Tres últimos números: 863
- Dos últimos números: 63
- Cifra completa: 3863
- Último número: 1
Los últimos tres sorteos de la edición día son:
- 7 de noviembre de 2025: 4594 – Quinta balota: 7
- 6 de noviembre de 2025: 6379 – Quinta balota: 1
- 5 de noviembre de 2025: 0021 – Quinta balota: 1
Resultado de la Antioqueñita Tarde
La edición de la tarde se realizó a las 4:00 p.m., dejando también sus números ganadores:
- Premio mayor: pendiente
- Tres últimos números: pendiente
- Dos últimos números: pendiente
- Cifra completa: pendiente
- Último número: pendiente
En los tres sorteos anteriores de la tarde se observaron combinaciones diferentes:
- 7 de noviembre de 2025: 3727 – Quinta balota: 5
- 6 de noviembre de 2025: 6638 – Quinta balota: 0
- 5 de noviembre de 2025: 3727 – Quinta balota: 6
Cómo funciona la Antioqueñita
La mecánica del juego es sencilla: cada participante elige cuatro números entre el 0 y el 9.
Además, la modalidad “La Quinta” agrega una cifra extra al número apostado, lo que no solo incrementa las opciones de ganar, sino que convierte cada sorteo en un momento cargado de expectativa y emoción.