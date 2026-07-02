Lotería Chontico: resultados de las ediciones día y noche, de este jueves, 2 de julio de 2026

Miles de apostadores estuvieron atentos este jueves 02 de julio de 2026 a una nueva jornada de la Lotería Chontico Día y Noche, uno de los sorteos que más expectativa genera entre los aficionados a los juegos de azar en Colombia.

Revise si la suerte estuvo de su lado: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del jueves, 2 de julio

Tras llevarse a cabo el sorteo, la organización encargada dio a conocer los resultados oficiales. El número que se quedó con el premio mayor fue el 1598.

Además del resultado principal, se anunció el número de La Quinta, una balota complementaria que suele despertar interés entre quienes siguen de cerca cada edición del juego. Para esta ocasión, la cifra favorecida fue el 7.

Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 02 de julio de 2026

Premio mayor: 1598 - 7

Tres últimas cifras: 598.

Dos últimas cifras: 98.

Número completo: 1598.

Última cifra: 7.

Resultado del sorteo Chontico Noche de hoy, 02 de julio de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente.

Dos últimas cifras: pendiente.

Número completo: pendiente.

Última cifra: pendiente.

El siguiente sorteo de la lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el viernes 3 de julio en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

01 de julio de 2026 - 1410. La Quinta: 6.

La Quinta: 30 de junio de 2026 - 3527. La Quinta: 0.

La Quinta: 29 de junio de 2026 - 7005. La Quinta: 0.

Chontico Noche