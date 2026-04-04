Durante la Semana Santa, miles de colombianos salen de sus ciudades de residencia y se movilizan hacia destinos cercanos en busca de un cambio de clima y entorno. Entre los capitalinos, uno de los principales destinos es el municipio de Melgar.

Vía Bogotá - Girardot: guía de horarios para tráfico pesado, peajes y pico y placa regional en Soacha esta Semana Santa 2026

Por ello, para los bogotanos es clave conocer el estado del tránsito en este corredor vial, que en días previos había activado un Plan Éxodo para facilitar la salida de la ciudad. La Concesión Sumapaz, encargada de la vía, aseguró que, pese al alto flujo vehicular, la jornada se desarrolló con normalidad.

#PlanÉxodo I En la vía Bogotá-Girardot la movilidad avanza con alto flujo vehicular y sin contratiempos.



Ten en cuenta:

📌Realizar la revisión técnico-mecánica de tu vehículo.

📌Respetar los límites de velocidad

📌Atender las recomendaciones de las autoridades



Esta #SemanaSanta… pic.twitter.com/PolxYPOdG2 — Vía Sumapaz (@ViaSumapaz) April 1, 2026

Para esta temporada de Semana Santa, la concesión proyectaba la movilización de al menos 650.000 vehículos por este corredor vial. Según datos oficiales reportados hasta el 31 de marzo, entre el 27 y el 30 se registró el paso de cerca de 235.000 vehículos.

Ante esta proyección, la Concesión Sumapáz diseñó un plan especial de movilidad, en articulación con las autoridades, el cual contempló:

Monitoreo permanente 24/7 desde el Centro de Control de Operaciones

Más de 200 personas desplegadas en la vía

Incremento del 50% en unidades de atención (grúas, ambulancias, carros-taller e inspección vial)

Coordinación con autoridades locales y nacionales

Implementación de contraflujo para el retorno entre Melgar y Boquerón

“La modernización de la infraestructura vial del país debe estar estrechamente ligada a la seguridad vial, mediante una gestión integral del riesgo, el uso estratégico de la tecnología, una planeación rigurosa y una regulación efectiva, orientadas todas a proteger la vida, reducir la siniestralidad y promover la equidad ciudadana en condiciones de movilidad seguras y sostenibles”, afirmó Carlos Bustamante, asesor de la Vicepresidencia Ejecutiva de la ANI.

Además, las autoridades tomaron diferentes medidas, como lo son la restricción para los vehículos de carga, los cuales tienen horarios específicos en los cuales no pueden transitar en el corredor vial.

“Hemos fortalecido la presencia en vía con uniformados distribuidos en diferentes puntos del corredor, apoyados con controles para prevenir excesos de velocidad y campañas pedagógicas para promover comportamientos seguros”, indicó el Mayor Adalberto Celemín, de la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA).

No obstante, la seguridad vial en este tipo de corredores es una responsabilidad entre los conductores y las autoridades. La concesión ha sido enfática en señalar que las fallas técnicas se convierten en los causantes de los accidentes.

“La mayoría de los eventos en la vía, especialmente las fallas mecánicas que representan el 86%, pueden evitarse con una revisión oportuna del vehículo”, señaló Charlie Rengifo, gerente de Operaciones de Vía Sumapaz.