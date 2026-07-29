Entró a una barbería por un corte gratis y no volvió a salir: los detalles de la desaparición de Jaiber Vega

Lo que comenzó como una invitación para un corte de cabello gratis terminó convirtiéndose en uno de los casos más fuertes relatados recientemente en el pódcast Vamos pa’ eso, del abogado penalista Juan José Castro Muñoz.

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Allí, Laura, sobrina de la víctima y abogada especialista en Derecho Procesal, reconstruyó los últimos momentos de Jaiber Alexander Vega, un conductor de taxi y plataformas digitales que desapareció el 19 de diciembre de 2025 en Bogotá.

Según contó, su tío salió de su vivienda, en la localidad de Bosa, luego de decirle a su pareja sentimental que iba a mover el carro. En el camino se encontró con un conocido que trabajaba en una barbería.

“Él fue a esa barbería porque Hernán le dijo: ‘Pase, que el trabajo está maluco. Yo le hago el corte gratis’. Él fue y, desafortunadamente, no volvió a salir”, relató Laura.

Videos, sangre y bolsas despertaron las sospechas

La búsqueda comenzó cuando el hombre no regresó a casa y el perro con el que había salido apareció solo. Su familia inició un recorrido por el sector buscando cámaras de seguridad y consiguió videos que marcarían el rumbo de la investigación.

Las grabaciones muestran a Jaiber entrando a la barbería sobre las 10:00 de la mañana, pero nunca saliendo del lugar. Minutos después, según relató su sobrina, las imágenes registran un líquido que sale por debajo de la puerta del establecimiento.

“Minutos después se ve cómo sale un líquido, aparentemente sangre, por debajo de la barbería”, explicó.

Laura aseguró que una mujer intentó ocultar el rastro colocando una matera y luego comenzó a lavar el lugar. Con el paso de la investigación, dijo, los análisis confirmaron que la sangre encontrada correspondía a su tío.

Los videos también habrían captado a dos personas saliendo del inmueble durante la madrugada con bolsas de gran tamaño.

“Ellos sacaban bolsas, se cambiaban y volvían a sacar bolsas”, recordó.

El miedo a una red de tráfico de órganos

Ante la falta de respuestas y sin conocer el paradero de Jaiber, la familia empezó a escuchar diferentes versiones sobre lo que pudo haber ocurrido.

Uno de los rumores que más los impactó fue la posibilidad de que detrás de la desaparición existiera una organización dedicada al tráfico de órganos.

“Los rumores eran que posiblemente era tráfico de órganos. Eso nos dio mucho miedo porque entonces no estábamos batallando con dos personas criminales, sino tal vez contra una organización completa”, contó Laura.

Sin embargo, aclaró que esa fue una hipótesis que surgió entre los familiares en medio de la incertidumbre y no una conclusión de la investigación.

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Dos capturados, pero el cuerpo sigue sin aparecer

Con el avance del proceso, la Fiscalía capturó a Karen Dayana Díaz Rivera y Hernán Darío Caro, quienes, según la investigación, ocupaban la barbería donde Jaiber fue visto por última vez.

De acuerdo con el relato entregado en el pódcast, ambos fueron imputados por desaparición forzada agravada y permanecen privados de la libertad tras no aceptar los cargos.

Laura aseguró que las autoridades practicaron más de 30 pruebas biológicas dentro del inmueble y que todas coincidieron con el perfil genético de su tío.

A pesar de esos avances, el principal interrogante permanece sin respuesta.

“Mi abuelita sigue esperando respuestas. No hemos encontrado ni una sola pista de dónde puede estar. Esa es la idea con este proceso: saber qué fue lo que pasó y por qué pasó”, concluyó.

Hasta la fecha, el cuerpo de Jaiber Alexander Vega no ha sido encontrado, y su familia continúa esperando conocer toda la verdad sobre lo ocurrido.