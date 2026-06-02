Colombia conmemora el Día Mundial de los Océanos con una semana de actividades en sus costas

Con motivo del Día Mundial de los Océanos, que se conmemora el 8 de junio, la Dirección General Marítima (Dimar) puso en marcha la Semana de los Océanos 2026, una agenda institucional que se desarrolla hasta el 7 de junio en diferentes puntos del Caribe y el Pacífico colombiano.

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La iniciativa busca promover la cultura oceánica, la protección de los ecosistemas marino-costeros y el reconocimiento del mar como un eje estratégico para el desarrollo sostenible del país. De acuerdo con la entidad, Colombia cuenta con cerca del 45 % de su territorio en espacios marítimos, que superan los 928.000 kilómetros cuadrados, además de aproximadamente 2.900 kilómetros de línea de costa bajo la jurisdicción de la Autoridad Marítima Colombiana.

La capitán de fragata Natalia Burgos Uribe, coordinadora del Grupo de Investigación Científica Marítima de la Subdirección de Desarrollo Marítimo de Dimar, explicó la importancia de la conmemoración. “Desde la Dirección General Marítima, resaltamos el papel esencial del mar en nuestra historia, nuestra economía y nuestra vida cotidiana. Los océanos son fuente de alimento, energía, conocimiento y oportunidades para el desarrollo sostenible de las naciones; el mar en Colombia impulsa actividades estratégicas como la pesca sostenible, el transporte marítimo, el turismo costero y la investigación científica, pilares fundamentales de la economía azul y del crecimiento del país”.

Desde el Pacífico, Colombia conmemora la Semana de los Océanos 2026. Foto: Dirección General Marítima (Dimar) / API

La programación contempla actividades orientadas a la educación, la investigación y la acción ambiental. Entre ellas se encuentran jornadas de fortalecimiento de la cultura oceánica en el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico, paneles académicos sobre gobernanza oceánica, carbono azul e innovación, así como jornadas de limpieza de playas en Pradomar.

La agenda también incluye acciones de restauración ecológica mediante la siembra de manglares en Isla del Guano, actividades educativas y culturales en Cartagena y Tumaco, y jornadas de recuperación de áreas marinas y limpieza de fondo marino en el sector de Peñitas, en Tumaco.

Por su parte, Guillermo Londoño, representante de la Sociedad Portuaria Regional Tumaco Pacific Port (TPP), destacó el trabajo articulado con Dimar, Corponariño y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para promover la protección, conservación y uso sostenible de los hábitats marinos y costeros de la región.

“Desde la Sociedad Portuaria nos unimos a la conmemoración de la Semana de los Océanos para reafirmar que nuestra operación es sinónimo de sostenibilidad y preservación marina. Como motor del Pacífico nariñense, trabajamos para que nuestra logística sea armónica con el entorno, entendiendo que el mar no es solo la base de nuestra actividad, sino el ecosistema que debemos proteger. Por ello, destacamos el trabajo articulado que venimos desarrollando junto con la Dirección General Marítima (Dimar), la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), entidades que han sido aliadas fundamentales en la implementación de acciones orientadas a la protección, conservación y uso sostenible de los hábitats marinos y costeros de nuestra región”, afirmó Londoño.

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Dimar señaló que continuará impulsando para fortalecer la cultura oceánica, el conocimiento científico y la protección del medio marino, con participación de comunidades, entidades públicas, organizaciones aliadas y el sector académico.