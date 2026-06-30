Lanzan plataforma de IA para que empresas creen aplicaciones sin programar

Prosus, holding tecnológico global e inversionista de plataformas como Despegar e iFood, anunció el lanzamiento y la apertura al público de ToqanClaw, una plataforma de inteligencia artificial que permite a comercios, pymes y empresarios crear aplicaciones, paneles de control y automatizaciones personalizadas a partir de una conversación, sin necesidad de conocimientos técnicos o equipos de ingeniería.

La compañía informó que la herramienta fue desarrollada internamente e integrada a su ecosistema de inteligencia artificial Toqan. Además, señaló que funciona en un entorno corporativo en el que los datos de cada negocio permanecen protegidos y no son utilizados para entrenar modelos de terceros. La plataforma también puede conectarse con más de 20 modelos de lenguaje para seleccionar automáticamente el más adecuado según cada tarea.

Fabricio Bloisi, CEO de Prosus, afirmó que “todo el mundo tiene un buen modelo de IA ahora. Esa ya no es la ventaja. La cuestión es quién tiene los datos, el contexto y los bucles que lo hacen realmente útil para un negocio real. Hemos pasado 18 meses construyendo eso dentro de Prosus. 60,000 agentes. 10,000 aplicaciones. Personas que nunca escribieron una línea de código creando herramientas que sus equipos usan todos los días. Ahora se lo estamos abriendo a nuestros socios, porque este es el tipo de IA que realmente cambia las cosas y ofrece valor real a nuestros socios”.

Según la empresa, las primeras implementaciones de ToqanClaw han permitido reducir los tiempos de consolidación de reportes financieros, optimizar la gestión de pedidos y automatizar consultas operativas. Prosus también presentó novedades de Zapia, su asistente de inteligencia artificial para consumidores, que, de acuerdo con la compañía, ya cuenta con más de seis millones de usuarios en América Latina y está disponible de forma gratuita.