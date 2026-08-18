Aprender inglés desde la adolescencia podría elevar hasta 50% los ingresos laborales

Hablar inglés dejó de ser únicamente un diferencial en la hoja de vida y se convirtió en una competencia cada vez más relevante para acceder a oportunidades laborales en un mercado conectado con empresas y equipos internacionales.

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En Colombia, la brecha comienza desde la educación escolar. Un análisis del Observatorio de Realidades Educativas (ORE) de la Universidad Icesi, basado en las pruebas Saber 11 de 2025, reveló que solo 15% de los estudiantes alcanza el nivel B1 o superior al finalizar la educación media, considerado el estándar esperado para grado 11.

El panorama también se refleja en el EF English Proficiency Index 2025, que ubicó al país en el puesto 76, dentro de la categoría de nivel bajo de dominio del idioma.

Esta situación cobra importancia ante la demanda de perfiles bilingües en sectores como tecnología, servicios globales, comercio exterior, turismo, finanzas e ingeniería. Según estimaciones de PageGroup Latinoamérica, los profesionales que dominan un segundo idioma pueden acceder a remuneraciones entre 30% y 50% superiores frente a quienes no cuentan con esta competencia, especialmente en industrias donde el inglés es parte habitual del trabajo.

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“Aprender inglés dejó de ser únicamente una herramienta para viajar o acceder a contenidos internacionales. Hoy es una competencia que puede influir directamente en la trayectoria profesional de una persona, desde el acceso a mejores oportunidades laborales hasta la posibilidad de trabajar para empresas ubicadas en cualquier parte del mundo”, explica Catalina Acero, Country Manager de Berlitz Colombia.

La adolescencia puede ser una etapa estratégica para fortalecer habilidades comunicativas, pronunciación y confianza antes de llegar a la universidad o al primer empleo. En esa línea, Berlitz Colombia registró un crecimiento de 9% en las matrículas de sus programas Kids & Teens durante 2025 frente al año anterior.

Además, la incorporación de plataformas digitales e inteligencia artificial permite complementar las clases con profesores y ampliar los espacios de práctica, aunque, según la compañía, el acompañamiento humano continúa siendo clave para desarrollar confianza y capacidad de comunicación efectiva.