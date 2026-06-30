Colombia entre los tres países de América Latina y el Caribe con más transacciones internacionales en el Mundial 2026

Mientras se desarrolla la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, los aficionados de América Latina y el Caribe están haciendo mucho más que alentar desde las tribunas: están impulsando una fuerte actividad económica en los países anfitriones. Según un análisis de Visa Consulting & Analytics (VCA), Colombia es uno de los tres países de la región (junto con Brasil y Ecuador) con mayor número de transacciones internacionales en los países sede durante la primera semana del torneo, con un crecimiento de 39% frente al mismo período de 2025.

El “estadio en casa” disparó las ventas de electrónicos y suscripciones antes del Mundial 2026

En total, las transacciones transfronterizas de viajeros de la región en los países anfitriones aumentaron 31% respecto al año pasado. Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina y Panamá lideraron el flujo turístico hacia el torneo.

El gasto va más allá del estadio: las categorías con mayor crecimiento fueron Transporte (49%), Restaurantes (38%) y Supermercados (16%), lo que refleja una experiencia que combina el deporte con consumo en distintos sectores. Colombia también se destacó en pagos sin contacto, ubicándose entre los tres países con más transacciones contactless, una tecnología que creció 55% frente al año anterior.

El gasto inesperado que deberán asumir miles de hinchas en el Mundial 2026: en Qatar era gratuito

“Estamos viendo a aficionados de América Latina y el Caribe inyectar un dinamismo extraordinario en este torneo histórico”, afirmó Javier Vázquez, líder regional de Visa Consulting & Analytics. Agregó que la infraestructura de Visa está operando como motor de este impulso comercial, transformando la pasión por el deporte en beneficios económicos tangibles para las economías locales.

Estados Unidos registró la mayor concentración de transacciones de viajeros latinoamericanos, seguido por Canadá y México. Como Socio Oficial de Tecnología de Pagos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Visa mantiene 145 proyectos en 25 mercados y 121 clientes en la región, en el marco de su alianza de casi 20 años con la FIFA.