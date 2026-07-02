Los veterinarios lo han confirmado: estos son los 5 mejores concentrados para perro del mercado colombiano

Elegir el concentrado adecuado para un perro va mucho más allá de comprar la marca más conocida o la que esté en promoción. Veterinarios y expertos en nutrición animal coinciden en que cada mascota tiene necesidades específicas que dependen de factores como la raza, el tamaño, la edad y el nivel de actividad física, por lo que no existe un alimento perfecto para todos.

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Uno de los principales errores de los dueños está en pensar que cualquier concentrado sirve para cualquier perro. Sin embargo, las razas pequeñas, medianas y grandes exigen condiciones diferentes, especialmente durante las etapas de crecimiento y desarrollo.

Los expertos explican que los perros de razas grandes necesitan alimentos formulados para favorecer el desarrollo de huesos y articulaciones, mientras que las razas pequeñas necesitan croquetas adaptadas al tamaño de su mandíbula y una mayor concentración de energía para cubrir sus necesidades diarias.

¿Cuál es el mejor concentrado para los perros, según su tamaño?

La edad también es un factor importante, pues un cachorro no necesita los mismos nutrientes que un perro adulto o uno de edad avanzada.

Por esta razón, los fabricantes desarrollan fórmulas específicas que ayudan a cubrir las exigencias de cada etapa de la vida y contribuyen a mantener un buen estado de salud.

Otro aspecto clave es revisar la composición del alimento. Los expertos en este tema recomiendan optar por productor que incluyan proteínas de buena calidad, grasas saludables, vitaminas y minerales esenciales, evitando elegir únicamente la comida por el precio o por la publicidad.

¿Cuál es el mejor concentrado para mi perro? Foto: Getty Images

¿Qué tipo de concentrado debería comer mi perro?

En términos generales, son ocho las marcas que están en los primeros lugares de esta lista: Orijen, Acana, Taste of the Wild, Instinct, Alpha Spirit, Eukanuba, Advance y Royal Canin.

Separado por tamaño del perro, está clasificado de la siguiente manera:

Razas grandes: Acana Classic Red, Origen original, Nature original, Royal Canin Diabetic y Hill’s Gastrointestinal Biome.

Acana Classic Red, Origen original, Nature original, Royal Canin Diabetic y Hill’s Gastrointestinal Biome. Razas medianas: Eukanuba Senior, Advance Veterinary Obesity, Purina Friskies, Libra Puppy, IAMS con pollo fresco.

Eukanuba Senior, Advance Veterinary Obesity, Purina Friskies, Libra Puppy, IAMS con pollo fresco. Razas pequeñas: Affinity Advance Senior Mini, Eukanuba Mature, Ultima Adult, Bosch HPC Mini Senior y Natures Variety Original.

Los expertos también resaltan que algunos perros pueden presentar alergias o intolerancias a algunos alimentos, por lo que cualquier cambio en la dieta debe realizarse de forma gradual y, preferiblemente, con una guía veterinaria para evitar molestias digestivas o efectos secundarios.

La cantidad de ejercicio también impacta en la alimentación. Un perro muy activo consume más energía que uno sedentario, por lo que sus necesidades en calorías pueden variar considerablemente.

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Por último, los veterinarios destacan que una buena nutrición no solo ayuda a mantener un peso saludable, sino que también favorece la salud del pelaje del animal, también fortalece el sistema inmunológico y contribuye a una mejor calidad de vida.

Elegir el concentrado correcto, teniendo en cuenta las características particulares de cada mascota, sigue siendo una de las decisiones más importantes para garantizar su bienestar a largo plazo y prevenir varios y diferentes problemas de salud.