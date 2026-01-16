El comercio electrónico como alternativa en un mercado laboral frágil

En los últimos años, el comercio electrónico se consolidó como una de las principales vías de ingreso al mundo laboral para miles de personas en América Latina. Lejos de tratarse de una tendencia pasajera asociada únicamente a la tecnología, su crecimiento responde a un escenario marcado por la inestabilidad económica, la informalidad y un mercado de trabajo con cada vez menor previsibilidad, especialmente para los sectores más jóvenes.

En ese contexto se inscribe la experiencia de Leandro López, emprendedor digital que desarrolló su propio espacio de acompañamiento y formación para quienes buscan alternativas frente a un entorno que ofrece pocas garantías laborales. Su recorrido no aparece como una excepción dentro del ecosistema, sino como un caso representativo de quienes intentan construir opciones en un mercado incierto. Antes de consolidarse en el comercio electrónico, López atravesó distintos modelos vinculados al mundo digital que no lograron sostenerse en el tiempo.

Trading, marketing de afiliados, dropshipping y Amazon FBA formaron parte de una etapa inicial marcada por la experimentación y el ensayo constante. Esa secuencia de intentos fallidos, lejos de invalidar el proceso, terminó funcionando como un aprendizaje acumulado sobre los límites del ecosistema digital y sobre los riesgos de buscar resultados inmediatos en contextos de alta incertidumbre.

El punto de inflexión llegó cuando Leandro López decidió concentrarse en el e-commerce a través de Mercado Libre, abordándolo desde una lógica empresarial y no como una oportunidad de corto plazo. Ese cambio de enfoque implicó revisar expectativas y asumir que vender online requiere planificación, constancia y capacidad de adaptación.

A partir de esa experiencia, comenzó a desarrollar su propia consultora, orientada a acompañar a estudiantes, comerciantes y emprendedores que buscan ordenar y profesionalizar su actividad digital.

El crecimiento del comercio electrónico en la región ayuda a explicar por qué este camino resulta atractivo. En los últimos años, las ventas online se expandieron incluso en países atravesados por crisis económicas recurrentes. Sin embargo, el acceso a una plataforma no garantiza resultados sostenidos. La experiencia muestra que una parte significativa de quienes inician abandona en las primeras etapas, principalmente por falta de estructura y planificación.

Uno de los principales errores, según explica Leandro López, es asumir que vender por internet se limita a publicar productos. La práctica demuestra que aspectos como la logística, la gestión de inventarios, la atención al cliente y el control de costos resultan determinantes en un mercado cada vez más competitivo. Sin estos elementos, incluso los proyectos con mayor entusiasmo inicial tienden a fracasar.

El perfil de quienes se acercan a este tipo de espacios de acompañamiento suele repetir ciertos rasgos. Recursos iniciales acotados, escasa experiencia en gestión y una necesidad concreta de generar ingresos en el corto o mediano plazo. En ese escenario, el acompañamiento cumple una función relevante, no como garantía de éxito, sino como marco para reducir errores frecuentes y ordenar procesos básicos.

Desde una perspectiva más amplia, el auge del emprendimiento digital se vincula con transformaciones estructurales del mercado laboral. Diversos estudios advierten que las generaciones más jóvenes enfrentan mayores niveles de informalidad y menor estabilidad que las anteriores. Frente a ese panorama, el comercio electrónico aparece como una herramienta posible para diversificar fuentes de ingreso, aunque no como una solución automática ni exenta de riesgos.

La experiencia acumulada en los últimos años muestra que la sostenibilidad de los proyectos digitales depende menos de la plataforma elegida y más de la capacidad de gestión. Aquellos emprendimientos que logran continuidad suelen ser los que incorporan una lógica empresarial desde etapas tempranas, ajustan expectativas y evitan la improvisación. En ese sentido, el recorrido de Leandro López se integra a una tendencia más amplia de profesionalización del sector.

En ese marco, el comercio electrónico aparece menos como una promesa de estabilidad y más como un espacio de prueba. Un terreno donde es posible ensayar, ajustar y, en algunos casos, sostener una actividad en el tiempo, aun sin garantías. La experiencia de Leandro López se inscribe en esa lógica: la de un recorrido atravesado por intentos fallidos, correcciones y decisiones tomadas en un contexto adverso.

Más que un caso aislado, su trayectoria permite observar cómo una parte del ecosistema emprendedor digital se fue desplazando de la improvisación hacia esquemas más ordenados. En un mercado laboral fragmentado y con márgenes cada vez más estrechos, ese cambio de enfoque empieza a marcar la diferencia entre quienes abandonan y quienes logran permanecer.