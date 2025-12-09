Con el propósito de fortalecer a las pymes colombianas en aspectos clave como su modelo de negocio, organización interna, proyección comercial y, por supuesto, su presencia digital, TikTok, en alianza con New Ventures, desarrolló la primera etapa del programa #EmprendeEnTikTok en el país.

De las cerca de 1.500 postulaciones recibidas en Colombia, se escogieron a los cuatro finalistas que accederían a mentorías personalizadas y la oportunidad de recibir capital semilla de hasta 25.000 dólares para impulsar sus negocios.

Empresas de todo el país y todo tipo de industrias como el agro, turismo o bisutería, tuvieron la oportunidad de trabajar de la mano de personas expertas locales e internacionales en temas financieros, de branding y estrategia comunicacional, que, en casos específicos, representaron un crecimiento de hasta el 98 % en sus comunidades digitales.

En la primera etapa, 10 emprendimientos de Colombia participaron en 12 talleres con aspectos fundamentales para el desarrollo de su negocio. Además, los participantes compartieron en varios espacios de networking en los que no solo conocieron especialistas y otros casos de éxito, sino que pudieron establecer oportunidades comerciales a nivel internacional.

Se escogieron a los cuatro finalistas que podrían acceder a mentorías personalizadas. | Foto: Getty Images

Para la segunda etapa se seleccionaron cuatro finalistas, quienes sobresalieron por su estrategia digital, su participación, su impacto positivo en la comunidad y su proyección de negocio.

Estas empresas se unirán a los otros ocho finalistas de México y Perú para participar en mentorías personalizadas en temas de negocios, creatividad y estrategia digital en TikTok y la oportunidad de recibir el capital semilla destinado por la plataforma para su crecimiento.

Los cuatro finalistas locales son:

Luxofilus: Empresa dedicada al diseño de joyas inspiradas en insectos y otras criaturas consideradas “feas”.

Empresa dedicada al diseño de joyas inspiradas en insectos y otras criaturas consideradas “feas”. Coffee Kreis: Con una propuesta original, este emprendimiento pretende capitalizar el gran consumo de café, dándole un giro, responsable con el medioambiente.

Con una propuesta original, este emprendimiento pretende capitalizar el gran consumo de café, dándole un giro, responsable con el medioambiente. Borneo Clothing: Borneo nació para ofrecer a los hombres una propuesta exclusiva en beachwear y resort wear .

Borneo nació para ofrecer a los hombres una propuesta exclusiva en y . Zebra Fisgona Tours: Su trabajo se centra en tours personalizados en Colombia, destacando la riqueza cultural de los lugares más emblemáticos de cada ciudad.

Otros ejemplos de emprendimientos que, aunque no se convirtieron en finalistas, destacaron durante todo el proceso son Comproagro, dedicado a la promoción y divulgación del campo colombiano, dignificando el trabajo de campesinos para que pueda vender mejor sus productos, y Pasturastropicales, marca dedicada a la venta de semillas de pasto que, además de la promoción de sus productos, utiliza las plataformas para dar consejos a los ganaderos sobre la manutención de animales.

#EmprendeEnTikTok Colombia resaltó la gran fuerza de las y los emprendedores locales y su importancia a nivel regional, representando el 36,8% del total de empresas participantes en el programa. | Foto: ap

“TikTok continúa consolidándose como un espacio estratégico para el crecimiento de las pymes en Colombia. A través de #EmprendeEnTikTok, la plataforma ha trascendido las barreras digitales para fortalecer las capacidades de las y los emprendedores de la mano de personas expertas, impulsando su posicionamiento a nivel regional, demostrando la solidez y potencial de sus proyectos”, indicó Gabriel Parra, gerente de políticas públicas de TikTok para la región Andina.

El gran impacto del programa a nivel nacional se debe en parte a las alianzas con figuras clave del sector como el Ministerio de TIC, la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, la Andi, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, entre otros, que se sumaron en la identificación de emprendimientos.