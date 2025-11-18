Postobón y Frisby lanzan iniciativa para formar jóvenes rurales en liderazgo y emprendimiento

Con el objetivo de promover mayores oportunidades para jóvenes del campo, dos compañías del sector de alimentos y bebidas presentaron Raíces Futuras, un programa que busca fortalecer el liderazgo rural y apoyar nuevos emprendimientos en Cundinamarca y Risaralda.

La iniciativa beneficiará a 200 jóvenes, quienes recibirán capacitación durante dos años en temas de liderazgo colaborativo, formulación de proyectos de vida, comunicación, resolución de conflictos y gestión empresarial. Además, el plan contempla formación técnica en desarrollo de negocios, sostenibilidad, asociatividad y adaptación al cambio climático.

Se destinarán $230 millones en capital semilla para respaldar las propuestas productivas de 100 participantes, seleccionadas bajo criterios de pertinencia, escalabilidad e impacto en sus comunidades.

Los beneficiarios provienen de familias vinculadas a actividades agrícolas que abastecen a ambas compañías, así como de asociaciones campesinas que producen insumos como fríjol, papa, repollo y zanahoria. El enfoque del programa apunta a generar capacidades que permitan a los jóvenes consolidar proyectos sostenibles y permanecer en el territorio.

Un joven agricultor sostiene moras en el campo, actividad que se desarrolla en el marco de iniciativas que buscan fortalecer proyectos rurales. | Foto: Postobón

Las cifras oficiales evidencian los retos que enfrenta esta población: según el DANE, 2,9 millones de jóvenes viven en zonas rurales, y un estudio de 2024 señala que el 31% no estudia ni trabaja, mientras que el 73% de los emprendimientos rurales juveniles opera en la informalidad. Estos datos reflejan las barreras históricas para acceder a educación técnica, capital y mercados.

Voceros de las organizaciones participantes destacaron que se busca brindar herramientas reales para que los jóvenes puedan superar estas limitaciones y fortalecer sus proyectos productivos. El programa también se enmarca dentro de estrategias más amplias de apoyo al campo, que incluyen acompañamiento a agricultores y el fortalecimiento de cadenas de valor con proveedores locales.