La Placita de Ara, el espacio que conecta al agro colombiano con los hogares del país. Más de 100 productores y miles de empleos

Detrás de cada fruta y verdura que llega a la mesa de los colombianos hay un recorrido que pocas veces se ve y casi nunca se cuenta. Un trayecto que comienza en el campo, en jornadas que arrancan antes del amanecer, y que depende del trabajo constante de cientos de familias campesinas que sostienen una de las bases más importantes de la economía y la seguridad alimentaria del país.

Ese vínculo entre el campo y los hogares urbanos es el que hoy cobra protagonismo en un contexto donde los consumidores buscan saber de dónde vienen los alimentos que consumen, cómo se producen y bajo qué condiciones llegan a su mesa.

En Colombia, esa conexión se fortalece a través de modelos que apuestan por la compra directa al agricultor, la reducción de intermediarios y la garantía de calidad y precios justos para millones de familias.

Uno de esos modelos es La Placita de Ara, un espacio presente en las tiendas de la cadena a lo largo del país, que funciona como punto de encuentro entre productores rurales y consumidores. Allí confluyen historias como la de José Luis y Karina, quienes hacen parte del proceso que permite que frutas y verduras cultivadas en diferentes regiones lleguen diariamente a los hogares colombianos.

Actualmente, más de 100 productores abastecen esta red, generando cerca de 8.600 empleos entre directos e indirectos, que involucran cultivadores, acopiadores y trabajadores logísticos en distintos departamentos. Cada jornada inicia con planificación, trabajo en equipo y una operación pensada para optimizar tiempos, reducir desperdicios y asegurar estándares de calidad desde el origen.

Más allá del abastecimiento, el modelo busca fortalecer el campo colombiano a través de la educación, el fomento empresarial y la generación de empleo. Una apuesta que demuestra que apoyar al agro no es solo un discurso, sino una decisión cotidiana que empieza con algo tan simple como elegir qué compramos y qué ponemos en nuestro plato.