Pollos Vencedor, al servicio del campo colombiano

Coopvencedor es sinónimo de trabajo, compromiso y arraigo con el campo colombiano. Desde su fundación el primero de agosto de 1972, esta cooperativa avícola ha crecido de la mano de su gente, con una organización sólida y un modelo ejemplar de economía solidaria.

Su principal labor es la producción y comercialización de carne de pollo, atendiendo diversos segmentos de mercado como hoteles, restaurantes, asaderos, supermercados, clientes institucionales y puntos de venta directos al consumidor. Recientemente incursionó en el mercado gastronómico, fortaleciendo su portafolio y ofreciendo productos frescos y confiables.

La cooperativa cuenta con una integración productiva que garantiza la calidad en cada etapa del proceso. Desde la producción de animales de un día –respaldada por un inventario de más de 80.000 reproductoras– hasta la cría mensual de 600.000 pollos de engorde, Vencedor controla cuidadosamente cada eslabón de la cadena.

Su planta de proceso y posproceso, junto con una operación comercial, cubre con eficiencia el mercado del centro del país, que incluye Bogotá y los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Meta y Casanare.

Gracias a su amplia experiencia en el sector y a sus altos estándares de calidad, Coopvencedor ofrece productos de calidad certificada, que reflejan el compromiso con la buena alimentación del pueblo colombiano. Pero el impacto va más allá del producto: la prioridad de la cooperativa es el bienestar de los asociados y sus familias, a quienes brinda programas de solidaridad y ayuda mutua que promueven el progreso colectivo.

Fiel a los principios del cooperativismo, Vencedor contribuye activamente a la generación de trabajo formal y al fortalecimiento de la economía campesina. Hoy, la cooperativa beneficia directa e indirectamente a más de 500 familias en los departamentos de Cundinamarca y Meta.

Su presencia en la región de Gualivá es fuente de desarrollo, ya que impulsa la productividad rural, dignifica el trabajo humano y promueve una distribución más equitativa del ingreso.

Cada producto que llega a la mesa de los colombianos es el resultado del esfuerzo de cientos de personas que trabajan día a día con pasión. En Coopvencedor, producir alimentos es también una forma de servir, de construir país y de fortalecer la identidad del campo colombiano.

A lo largo de su trayectoria ha demostrado que la unión, la visión compartida y la innovación son pilares fundamentales del progreso rural a través de la incorporación de tecnologías sostenibles, buenas prácticas sanitarias y sistemas de gestión ambiental que fortalecen su competitividad y reducen su impacto ecológico.