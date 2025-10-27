Así quedó el ranking de las startups más valiosas de Colombia en 2025

Colombia ya tiene su primer ranking de startups más valiosas, una lista que no se enfoca únicamente en cifras de inversión o descargas de aplicaciones, sino en el valor combinado de las finanzas y la fortaleza de marca.

El estudio, realizado por Mitte en alianza con BrandValorum, busca medir qué tan sólida es la presencia y reputación de las empresas emergentes que están transformando la economía digital del país.

El listado, presentado en la Universidad de los Andes, reconoce a 30 compañías jóvenes, tecnológicas e innovadoras, entre ellas Rappi, Habi, Addi, Bold y La Haus.

Todas tienen menos de diez años de historia y comparten un rasgo clave, y es que han sabido convertir la confianza en un activo tan valioso como el capital de riesgo que las impulsa.

Rappi se consolida en la primera posición en el ranking de las marcas más valiosas de las startups en Colombia 2025. | Foto: Rappi

Durante el foro de lanzamiento, fundadores y líderes de startups se compartió una visión poco habitual del emprendimiento, dejando de lado los discursos inspiracionales para hablar de “lo bueno, lo malo y lo feo” de crear empresa en Colombia.

Entre los aciertos, destacaron las rondas históricas de inversión y la generación de empleo; entre los tropiezos, decisiones apresuradas y modelos que no lograron escalar. Y entre los momentos más difíciles, las crisis que pusieron a prueba la resiliencia de los equipos.

Este es el top 30 de las marcas más valiosas de las startups en Colombia 2025:

1. Rappi

2. Habi

3. Addi

4. Bold

5. La Haus

6. Laika

7. Simetrik

8. Chiper

9. Finkargo

10. Finaktiva

11. Leal

12. Sempli

13. Tul

14. Treinta

15. Ayenda

16. Cobre

17. Elenas

18. Yuno

19. Liftit

20. Melonn

21. Truora

22. Bacu

23. Foodology

24. Muncher

25. Aptuno

26. Torre.ai

27. Picap

28. Hoytrabajas

29. Morado

30. Littio

El mensaje fue contundente: sin marca, no hay negocio sostenible. La tecnología puede ser brillante y los fondos cuantiosos, pero lo que realmente consolida a una startup es su capacidad de conectar con clientes, inversionistas y talento.

La participación de la Universidad de los Andes subrayó la importancia del emprendimiento como motor de transformación económica y social.

“Nuestra misión es acompañar a los líderes del futuro para que pasen de las aulas al mundo real con ética, visión de negocio e innovación con impacto”, señaló Hamilton López Caro, director del Centro de Emprendimiento de la institución.

El lanzamiento se realizó en la Universidad de los Andes, con un foro donde fundadores compartieron lo bueno, lo malo y lo feo de emprender en el país. | Foto: Getty Images

Para los organizadores del estudio, el objetivo es visibilizar el valor intangible que impulsa los negocios. Como afirmó David Peña, fundador de Mitte, “este es solo el comienzo de un ejercicio que busca darle un lugar justo al valor intangible que realmente mueve las empresas”.