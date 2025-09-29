Suscribirse

Cali será escenario del Showroom 2025: una vitrina para más de cien emprendimientos locales

Los asistentes podrán participar en conferencias sobre liderazgo, identidad de marca, finanzas digitales, estrategias de ventas y registro de negocios.

Redacción Semana
29 de septiembre de 2025, 11:41 p. m.
El próximo viernes 3 de octubre, Cali será epicentro del emprendimiento con la quinta versión del Showroom de la Fundación WWB Colombia, un espacio que busca conectar a más de cien iniciativas locales con grandes empresas nacionales. El evento, organizado en alianza con la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali y el apoyo de Compromiso Valle, se desarrollará de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en la Carrera 63A #5–28.

Este año, bajo el concepto “El corazón de Cali: raíces que inspiran, tradiciones que conectan”, el Showroom rendirá homenaje a la diversidad cultural, la resiliencia y la creatividad que caracterizan a la capital vallecaucana. La agenda incluye seis vitrinas temáticas: Formalización Empresarial, Sabores, Campo, Saberes, Lo nuestro es Cali y Guayacán, que ofrecerán experiencias de formación, gastronomía, innovación y resultados de investigación aplicados al desarrollo regional.

“El Showroom busca acercar a las grandes empresas con las personas emprendedoras de la región, impulsando la formalización empresarial y la integración en cadenas productivas”, explicó Johana Urrutia, directora de Programas de la Fundación WWB. Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico, Mabel Lara, destacó que el evento es “la vitrina perfecta para posicionar marcas, establecer alianzas y fortalecer el ecosistema productivo de Cali”.

Además de la exhibición, los asistentes podrán participar en conferencias sobre liderazgo, identidad de marca, finanzas digitales, estrategias de ventas y registro de negocios. El ingreso será gratuito y el público tendrá la oportunidad de comprar productos directamente a los emprendedores.

La Fundación WWB Colombia resaltó que buena parte de los emprendimientos participantes están liderados por mujeres, en coherencia con su misión de cerrar brechas de desigualdad y potenciar el rol femenino en la economía. Con esta iniciativa, se espera generar impacto en el empleo, la formalización y el crecimiento económico regional, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El Showroom 2025 consolida así un espacio que, en cinco ediciones, se ha convertido en plataforma para visibilizar la innovación y la identidad caleña, promoviendo un ecosistema de negocios inclusivo y sostenible.

