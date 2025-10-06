Suscribirse

Cápsula

Estas son las seis startups seleccionadas por Grupo Alpina y Rockstart para que impulsen la innovación agroalimentaria

La segunda edición del programa AgriFoodTech seleccionó seis proyectos de Colombia y Chile que desarrollan soluciones tecnológicas para transformar la cadena alimentaria.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Economía
6 de octubre de 2025, 6:09 p. m.
Grupo Alpina y Rockstart anuncian la selección de seis startups para la segunda edición del fondo AgriFoodTech
Grupo Alpina y Rockstart anuncian la selección de seis startups para la segunda edición del fondo AgriFoodTech. | Foto: Grupo Alpina

Seis emprendimientos de base tecnológica fueron elegidos para participar en la edición 2025 del fondo AgriFoodTech, una iniciativa de inversión y aceleración que busca fortalecer la innovación en el sector agroalimentario de América Latina.

La convocatoria, que fue realizada por Grupo Alpina y Rockstart, recibió más de 500 postulaciones de 31 países y destacó la diversidad de propuestas enfocadas en sostenibilidad, eficiencia y transformación digital.

Las startups seleccionadas son Fotortec, que transforma subproductos vegetales en saborizantes bajos en sodio mediante hongos; TrueBlue, especializada en comida natural personalizada para perros; Ruka (Chile), un asistente virtual B2B para la gestión de compras; Tómalo, que ofrece micromercados automatizados disponibles las 24 horas; Sin Intermediarios, una plataforma que conecta a los consumidores con productos de bienestar a precios justos; Tiendana, un ecosistema digital para el crecimiento de micro y medianas empresas.

x
Los productos del campo se convierten en insumos para desarrollar soluciones sostenibles dentro del programa AgriFoodTech. | Foto: Getty Images

Cada compañía recibirá una inversión promedio de 100.000 dólares y acceso a un programa de aceleración de seis meses, con mentorías personalizadas, laboratorios de experimentación, asesoría financiera y espacios de colaboración. El proceso incluirá la posibilidad de realizar pilotos en entornos reales y la vinculación con una red internacional de mentores del ecosistema de innovación.

“Recibimos aplicaciones de sectores como biotecnología, ecommerce, cleantech, agtech, consumo masivo y sostenibilidad, lo que refleja el enorme potencial de transformación del ecosistema AgriFoodTech en América Latina. Nuestro compromiso es que esta edición sea aún más robusta: con pilotos a la medida, metas adaptadas a cada startup y un acompañamiento que genere un verdadero win-win, tanto en resultados de negocio como en transformación cultural”, comentaron Felipe Santamaría, managing director de Rockstart Latinoamérica y Manuel Oliva, AgriFood & Corporate manager en Rockstart.

Contexto: Cómo la agricultura regenerativa puede transformar el campo sin deforestar

AgriFoodTech ofrece una plataforma única para transformar la cadena alimentaria a través de la tecnología y modelos de negocio disruptivos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estados Unidos golpea a la red de Los Chapitos: sanciona a 9 mexicanos y a 12 empresas por tráfico de precursores químicos

2. Advierten que Áreas de Protección para la Producción de alimentos (APPA) violarían la Constitución y amenazarían la autonomía regional

3. Adolescente de 14 años habría sido asesinada a puñaladas por otro menor de 15 años en Medellín

4. En firme la investigación contra Miguel Polo Polo por supuesto hostigamiento sobre la imagen del presidente Petro

5. Nelson Velásquez se destapa sobre su caso judicial: “Yo desaparezco el día que Dios quiera. ¿Es delito cantar?”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

StartupsAlpinaAgriculturaAlimentosindustria de alimentosInversiónEmprendimientos Sostenibilidad

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.