El Gobierno de Abelardo De La Espriella ha estado desvinculando de las distintas entidades del Estado a personas que fueron cercanas a la administración de Gustavo Petro.

El presidente De La Espriella señaló el futuro de Ecopetrol y del ‘fracking’ en el país

SEMANA conoció documentos de dos movidas en Ecopetrol que dan cuenta de eso. Se trata de dos personas relacionadas con importantes líderes políticos que devengaban altos salarios del Estado.

Uno es el caso de Leonardo Luis Ávila Martínez, hermano del senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, quien se desempeñaba como profesional integral de operación digital, nivel 17, en la Vicepresidencia de Ciencia, Tecnología e Innovación de Ecopetrol. Aunque ya fue notificado de su desvinculación, el proceso se encuentra en curso, pues contaría con fuero sindical.

El costo anual de su cargo, según esos documentos, era de casi 542.500 millones de pesos (542.410.211).

El senador Ávila fue aliado del expresidente Gustavo Petro durante su administración e incluso lo ha seguido apoyando a pesar de haber dejado ese cargo. Dentro del partido, Ávila es visto como una ficha que sigue siendo cercana al petrismo.

Una de las observaciones que se hace en el documento de la empresa del Estado sobre el cargo que tenía Leonardo Luis Ávila es que su perfil “proyecta un alcance de dirección funcional que la planta no reconoce”.

Uno de los altos directivos es el hermano del senador Ariel Ávila. Foto: Guillermo Torres / SEMANA

“La brecha no supone irregularidad, pero sí obliga a precisar el alcance real del rol, sobre todo de cara al cierre de la vinculación y la entrega de responsabilidades”, se recomienda en el documento.

Asimismo, menciona “antecedentes” del senador Ávila, entre los que se referencia una “controversia por nepotismo”, debido a la designación de su esposa, Magda Paola Núñez Gantiva, como jefa de la Oficina de Relacionamiento Ciudadano del Dapre en 2024. En su momento, Ávila negó haberla recomendado.

El otro caso es el de Vicente Fernando Echandía Roldán, yerno de la excanciller Noemí Sanín. Era el gerente general de Ecopetrol Ventures S. L. (antes Econova Technology & Innovation S. L.), una filial del Grupo Ecopetrol con domicilio en Madrid, España. Según ese documento, se presenta oficialmente como CEO de Econova Ventures. Él ya fue notificado de su desvinculación.

Su nombramiento se dio en 2024 y su salario anual es de 157.970 euros, equivalentes a 576.795.861 pesos al cambio actual.

SEMANA conoció que actualmente hay 27 procesos de desvinculación de personas que llegaron a distintos cargos durante la administración de Ricardo Roa y que estuvieron en la empresa del Estado durante la administración Petro.