Así fue el operativo contra alias Alejo, el jefe de los Comandos de Frontera que dominaba el tráfico de cocaína entre Colombia y Ecuador

En las últimas horas se registró la captura del denominado jefe de los Comandos de Frontera, organización criminal señalada por las autoridades de dominar el tráfico de cocaína entre Colombia y Ecuador.

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El hombre conocido con el alias de Alejo se movía con varias identidades, situación que había dificultado considerablemente su detención.

En Colombia se identificaba como Alejandro Quisacue Mera y en Ecuador como José Alejandro Jipa Condo.

Las autoridades lo vinculan como el articulador de la Red de Apoyo a Estructuras Residuales (RAER) del Grupo Armado Organizado Residual Estructura 48 ‘Comandos de Frontera’ (CNEB), que delinque en el departamento de Putumayo y la zona de frontera con la provincia ecuatoriana de Sucumbíos.

La Policía Nacional informó que la retención de alias ‘Alejo’ se produjo en Puerto Asís, Putumayo, tras una investigación coordinada con autoridades de Ecuador. Foto: Policía Nacional

En su contra existe un requerimiento de Interpol por secuestro transnacional emitido por el Juzgado de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos de Ecuador, por el delito de secuestro extorsivo.

De acuerdo con las investigaciones coordinadas con la Policía Ecuatoriana, el 27 de marzo de 2019 se registró el secuestro extorsivo del ciudadano ecuatoriano Vidal Salinas Sarmiento, de 73 años de edad, cuando ingresó con tres sujetos fuertemente armados, provistos de fusiles de asalto y con pasamontañas, al hotel Sumac Amazónico, ubicado en la parroquia Pacayacu de la ciudad de Sucumbíos.

De una manera agresiva y sorpresiva los sacaron, embarcándolos en una camioneta de color blanco.

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Durante el secuestro, los sujetos armados se identificaron como integrantes de la guerrilla de las FARC y, posterior al mismo, mediante llamadas telefónicas y mensajes exigían a los familiares de la víctima el pago de 500 mil dólares por su rescate. A la fecha, la víctima permanece desaparecida.

El operativo se realizó en el marco de la cooperación judicial internacional e intercambio de información con la Policía de la República del Ecuador, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), que le seguían la pista desde 2024.

La detención se realizó en vía pública del municipio de Puerto Asís (Putumayo), por policiales del Grupo Investigativo de Delitos Contra la Seguridad Pública y el Terrorismo (GRATE) de la Dijín.

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Las autoridades señalan que cuenta con una trayectoria criminal de más de diez años, siendo el encargado del control criminal sobre el eje fluvial del río Putumayo, corredor estratégico binacional utilizado por esta organización narcoterrorista para el transporte y acopio de cargamentos de clorhidrato de cocaína hacia territorio ecuatoriano.

Alias Alejo, según los registros de las autoridades, administraba los recursos ilícitos del grupo armado residual, coordinando el pago mensual de nóminas criminales con montos que oscilaban entre los dos y 10 millones de pesos colombianos a sus integrantes, en retribución al sostenimiento de actividades armadas y extorsivas.

“De manera paralela, presuntamente adelantaba maniobras de blanqueo de capitales mediante la modalidad de testaferrato, adquiriendo bienes muebles e inmuebles financiados con dineros del narcotráfico y la extorsión, los cuales eran registrados formalmente a nombre de sus allegados”, señaló la Policía Nacional.

Alias Alejo será trasladado en las próximas horas a la ciudad de Bogotá, para dejarlo a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de dar inicio a los trámites administrativos y legales derivados de su requerimiento por Ecuador.