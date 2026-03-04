Los encantos naturales de Boyacá son múltiples. Es un territorio que cuenta con diversidad de ecosistemas, que van desde páramos y bosques altoandinos hasta lagunas y ríos.

Estos espacios no solo albergan una gran riqueza de flora y fauna, sino que se han convertido en una gran oportunidad para desarrollar actividades turísticas que benefician a los municipios y a quienes disfrutan del contacto directo con la naturaleza.

Actividades como el senderismo, el avistamiento de aves y la exploración de áreas protegidas son algunos de los planes que pueden hacer los viajeros en estos sitios. En medio de esa gran oferta se encuentra la cascada más alta del departamento.

El Salto de Candelas es uno de los encantos naturales en el municipio de Pajarito, Boyacá. (Imagen de referencia). Foto: Getty Images

Se trata del Salto de Candelas, un espacio imperdible de conocer en el municipio de Pajarito, a tres horas de Tunja, capital del departamento. Esta caída de agua es un verdadero tesoro escondido en el corazón de este municipio, que es reconocido por ser un importante punto de conexión entre Boyacá y los Llanos Orientales.

En este paraíso natural, las aguas descienden con fuerza creando un lindo paisaje, en donde los viajeros pueden sentir la brisa fresca en un entorno natural que permite vivir una experiencia mágica.

Para los amantes de la aventura y la naturaleza, este destino es imperdible y parte de la experiencia se centra en el recorrido que se debe realizar para llegar hasta allí, ya que implica una caminata por senderos que atraviesan diversos ecosistemas. Por esta razón, lo recomendable es hacer la travesía en compañía de un guía de la zona, pues la misma implica atravesar puentes colgantes y pasar por entre rocas, entre otras particularidades.

Esta caída de agua que se dice tiene una altura aproximada de 140 metros, está dentro de una reserva natural donde se protegen especies de fauna nativa y donde además tiene su origen el río Cusiana, una de las corrientes hídricas más importantes del centro de Casanare.

Pajarito tiene varios sitios de interés para conocer, entre ellos, el parque principal. Foto: Tomada: Situr Boyacá

Según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), este lugar es ideal para contemplar la majestuosidad del paisaje y la pureza de sus aguas. Es un destino en el que los visitantes pueden disfrutar, además de las caminatas, del avistamiento de aves y tomar fotos en un ambiente tranquilo y de clima agradable.

Sin duda, el Salto de Candelas es un escenario perfecto para quienes buscan vivir una experiencia auténtica en plena naturaleza. Se dice que la mejor época del año para observar este mágico lugar es en la temporada de invierno, cuando la cascada está en todo su esplendor. La temperatura promedio de este destino es de 23 grados centígrados.