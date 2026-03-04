El pueblo de Boyacá cuyo nombre significa ‘capitán’, un destino que cautiva con su riqueza natural y bellos paisajes

El departamento de Boyacá, ubicado en el centro del país, es el segundo con mayor número de municipios: 123.

Uno de ellos es Tibaná, ubicado a 37 kilómetros de Tunja. De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), la palabra Tibaná en lengua muisca significa capitán. En el territorio que actualmente ocupa el municipio habitaba la tribu de los tibanáes, cuyo cacique era tributario del cacique de Tunja.

“La historia dice que cuando Gonzalo Jiménez de Quesada llegó en 1537, en su transitar hacia Somondoco, los nativos de Tibaná se dedicaban a la elaboración de monolitos, vigas y columnas, empleadas en la construcción del templo de Goranchacha. Dichos vestigios de esta cultura se encuentran en las veredas Batán y Bayetá del municipio”, agrega la publicación.

Posteriormente, los frailes dominicos y franciscanos se encargaron de evangelizar a los tibanáes del caserío, “hasta que, en 1776, el arzobispo Agustín Alvarado y Castillo hizo levantar el templo y el asentamiento se convirtió en parroquia”.

Economía

En materia económica, la principal actividad es la ganadería que tiene varios siglos de historia. Según Situr Boyacá, el conquistador Gonzalo Suárez Rendón, fundador de Tunja, trajo de España los primeros vacunos, “los cuales fueron criados en fincas del municipio, hasta que llegó a constituir la primera actividad económica local y el principal mercado ganadero de la región suroccidental de Boyacá”.

Tibaná también es considerado un importante productor de pera y manzana. Adicionalmente, en la población se producen artesanías, como canastos en chusque.

Este municipio boyacense le rinde homenaje a los arrieros. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Sitios de interés

El área rural del municipio está llena de montañas y se destacan las cuchillas de Los Toyes y Quichatoque. Sus ríos más importantes son Tibaná, Turmequé e Icabuco.

Entre los principales atractivos se destacan el templo de San Laureano, “construido en piedra tallada y catalogado como uno de los más antiguos y representativos legados arquitectónicos de la Nueva Granada; las piedras de Bayetá; el cerro La Mesa Alta, el río Tibaná, las haciendas Tópaga, El Molino y Daza, el puente de San Joaquín y la laguna de El Pato, entre otros”.

Cultura y gastronomía

Situr destaca que entre los princiaples eventos culturales de Tibaná están el tradicional el Festival de la Arriería, que se realiza en homenaje a la labor del arriero, y las festividades en honor a la Virgen del Carmen, patrona del municipio.

En materia gastronómica, debido a su ubicación, “a Tibaná llegan numerosos visitantes que además de probar sus ya tradicionales productos gastronómicos arepas, lácteos y pulpas de frutas”.