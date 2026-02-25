El encantador pueblo de Boyacá conocido como la capital datilera de Colombia, un destino con historia y riqueza cultural

El departamento de Boyacá, ubicado en la región Andina colombiana, es el segundo con mayor número de municipios: 123.

Uno de ellos es Soatá, ubicado a 156 kilómetros de Tunja y a 1.950 metros sobre el nivel del mar. Es bañado por los ríos Chicamocha y Susacón.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), en el siglo XVII, Soatá era el lugar de reunión para uno de los mercados de algodón más importantes de la región. “En 1544, Juan Rodríguez Parra demarcó las primeras calles del municipio, pero como los españoles no querían vivir cerca de los indios, fundaron ellos otra población en el sitio denominado La Venta”, señala.

Posteriormente, durante la revuelta de Los Comuneros, “los soatenses, bajo el mando del capitán Ignacio Gualdrón, viajaron hasta Zipaquirá a defender la causa patriota. Se dice que Simón Bolívar tuvo un gran cariño por estos colaboradores activos de la independencia”.

En lengua muisca, Soatá significa labranza del sol y se le conoce como ‘la ciudad datilera de Colombia’. El dátil es un fruto nativo de la región, “materia prima para la fabricación de dulces y otras golosinas que son comercializadas dentro y fuera del departamento”. En un costado del parque principal de la población se encuentra una palma datilera, reconocida como símbolo de la cultura local.

Parque Juan José Rondón (Soatá). Foto: Tomada de Situr Boyacá

En materia económica, la principal actividad es la agricultura. “La presencia de bosques secos en el área montañosa del municipio, ha convertido el territorio en uno de los lugares preferidos por los visitantes. Los cultivos más representativos son maíz, trigo, fríjol, dátil y flores”.

Sitios de interés

Situr Boyacá destaca que entre los principales sitios de interés del municipio se encuentran “la cascada El Chorro, La Cueva del Indio, la quebrada de San Antonio, el monasterio de las Hermanas de la Visitación, la capilla de San Antonio, el alto de Santa María y monumento de la Virgen de la Medalla Milagrosa, el parque Juan José Rondón, la capilla de La Piedra, el mirador hacia el Cañón del Chicamocha, Puente Pinzón, la Catedral de la Inmaculada Concepción y el parque Simón Bolívar, entre otros”.

En materia cultural las principales fiestas son las de Nuestra Señora del Carmen, patrona de los transportadores; el Carnaval Campesino; el Festival del Torbellino y el Carnaval de la Alegría Soatense.

En relación con la gastronomía, los principales platos son el cabrito asado, el mute, los tamales y el sancocho de gallina.