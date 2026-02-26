Turismo

A dos horas de Tunja: el encantador pueblo de Boyacá que es ideal para la práctica de deportes de aventura

Está ubicado a 78 kilómetros de la capital boyacense.

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 4:54 p. m.
Pachavita, Boyacá
Pachavita, Boyacá Foto: Situr Boyacá

El departamento de Boyacá, ubicado en la región Andina de Colombia, es uno de los destinos turísticos más atractivos. Ofrece una enorme variedad de experiencias para todos los gustos.

Entre sus municipios se encuentra Pachavita, ubicado a 78 kilómetros de Tunja.

De acuerdo con el Sistema de Información Turístico de Boyacá (Situr Boyacá), el territorio donde se encuentra actualmente el municipio estaba habitado por los chibchas antes de la llegada de los españoles.

“En 1536 incursionaron en el departamento de Boyacá las tropas españolas comandadas por Gonzalo Jiménez de Quesada. Al año siguiente, el 24 de junio de 1537, pasaron por el territorio de Pachavita, saliendo desde Turmequé hacia Tenza y Garagoa, y se dirigieron hacia Somondoco, donde se les había informado sobre la existencia de esmeraldas”, subrayó..

“La historia del municipio posee poca literatura en textos. Sin embargo, esta radica en los ancianos y adultos mayores de las muchísimas familias del pueblo, en sus experiencias de vida y en la conciencia cultural compartida de las familias”, agrega Stur.

Parapente en Barbosa
Práctica de parapente. Foto de referencia. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Economía

La principal actividad productiva del municipio es la agricultura, predominando los minifundios. Otras actividades incluyen la ganadería y la minería artesanal.

Existen además actividades productivas como la industria artesanal de lácteos, la elaboración de artesanías y el comercio.

“La ganadería es de doble propósito (leche y carne) y es la actividad que demanda un mayor uso del suelo. La agricultura cuenta con cultivos transitorios y permanentes y es la actividad que requiere la mayor demanda de mano de obra. La minería tiene un potencial de explotación de carbón y de sal”, agrega Situr.

Sitios turísticos y gastronomía

Entre los principales sitios de interés del municipio se encuentran el Alto del Carvajal, la Frontera de Guacal, la capilla de Suaquira, el Pozo de los Indios, el puente Ospina, el puente Cuadras, el Alto de la Cruz, el parque natural El Sinaí, el sendero y bosque de Palobarba en Aguaquiña, y la Laguna Negra en Pie de Peña.

En el ámbito cultural y deportivo, los principales eventos son el Festival Internacional del Parapente, las tradicionales ferias y fiestas, el Aguinaldo Pachavitense y la Semana Santa.

En cuanto a la gastronomía, los platos más representativos son el sudado de carne con arveja, la fritanga, el pan de maíz, las arepas de maíz, los envueltos de maíz, la carne al caldero, el sancocho de gallina, las colaciones de maíz, el masato y la chicha.

