Canadá se ha consolidado como un destino turístico que llama la atención de millones de viajeros interesados en conocer su diversidad natural y paisajística, así como sus grandes ciudades que ofrecen una combinación de arquitectura moderna y acceso a la naturaleza.

Este país resulta interesante también por su rica diversidad cultural, que se refleja en su gastronomía, festivales y lindas construcciones. En sus ciudades se reúnen millones de personas de distintas procedencias étnicas y geográficas y el Mundial de Fútbol del próximo año será una buena excusa para conocer ese territorio y disfrutar de sus bondades turísticas.

Sin duda, Canadá es un destino que ofrece una perfecta combinación de naturaleza salvaje y ciudades cosmopolitas, siendo una gran opción para los viajeros de todo el mundo, entre ellos los colombianos, que no quieren perderse la oportunidad de visitar este llamativo lugar y de paso acompañar a la selección de mayores en este torneo mundialista.

Canadá es un destino imperdible para conocer. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Así las cosas, para quienes se alistan para emprender esa aventura, es importante conocer los requisitos que les exigen a los nacionales para el ingreso a este país norteamericano.

Documentos a tener en cuenta

Para ingresar a Canadá desde Colombia se requiere aplicar a una visa, documento que es otorgado dependiendo del motivo por el que se visita este destino.

De acuerdo con el Consulado de Colombia en Toronto, hay diferentes tipos de visas, entre ellas: documento de viaje para residente permanente, visa de turismo, permiso de estudio, permiso de trabajo, supervisión de padres y abuelos y visa de tránsito.

Para aplicar a la misma, las personas deben dirigirse a la página oficial del gobierno canadiense con el fin de obtener la información actualizada sobre la manera de tramitarla.

Quien esté interesado en la solicitud de la visa debe tener en cuenta que el pasaporte debe estar activo y no puede estar a seis meses o menos de su fecha de vencimiento. Si no se tiene este documento vigente, se debe acudir a las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores para realizar los trámites de renovación.

Montreal es una de las ciudades para conocer en Canadá. Esta es la Basílica-Catedral de María Reina del Mundo, en pleno centro de la ciudad. | Foto: iStock

Adicionalmente, se debe contar con la siguiente documentación.