Antioquia

Fiscalía declinó su petición para que se declarara Grupo Delictivo Organizado a Juan David Palacio y otros funcionarios del Área Metropolitana

La solicitud la hizo este miércoles ante el juzgado 27 penal con función de control de garantías.

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 8:14 p. m.
Juan David Palacio y Daniel Quintero.
Juan David Palacio y Daniel Quintero. Foto: Suministrada API

De manera sorpresiva, este miércoles, el fiscal que tiene a cargo la investigación por presuntos hechos de corrupción que salpica al exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá Juan David Palacio Cardona y a otros funcionarios, declinó su petición para que se les declare Grupo Delictivo Organizado.

Lo hizo en el reinicio de la audiencia de impitación de cargos contra Palacio y otros tres funcionarios.

Esto, a pesar de que insistió que “se evidencia el cumplimiento de los requisitos, es decir, se tiene que es un grupo estructurado que cuenta con más de tres personas, la existencia del grupo data desde el año 2021 hasta 2023, hay una permanencia en el tiempo, se pusieron de acuerdo para adelantar estas actividades irregulares, actúa concertadamente para cometer uno o más de dos delitos graves, y que actúan de manera directa con miras a un obtener un beneficio económico en favor del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí y de un tercero”.

Entonces, ¿por qué retiró esa solicitud?

El fiscal dijo que prefirió hacer esa petición en la etapa de acusación a los investigados.

Según la Fiscalía, entre junio de 2020 y junio de 2023 entre el (Amva) y los Bomberos de Itagüí, en cabeza de Misael Cadavid, se firmaron seis contratos de prestación de servicios en la modalidad de contratación directa.

Estos acuerdos habrían sido utilizados para inflar precios y desviar recursos para la campaña política de Cadavid a la Cámara de Representantes, de la cual terminó quemado.

Un Policía lee los derechos de capturado a Misael Cadavid.
Un Policía lee los derechos de capturado a Misael Cadavid. Foto: Policía

“Todos estos contratos corresponden a un valor de 17.656.740.086 pesos, contratos que según el proceso investigativo, se ha podido establecer que se asignaron de manera directa, sin el lleno de requisitos legales”, dijo la Fiscalía.

Seis contratos por $17.000 millones enredan a Misael Cadavid; parte del dinero habría sido usado para su campaña electoral a la Cámara de Representantes

Para la Fiscalía, los implicados en la firma de esos contratos, cuya principal responsabilidad recaía sobre Palacio Cardona, violaron los principios de “planeación, transparencia, economía, selección objetiva”.

También aseguró en la tarde del martes, 26 de enero, que a esos recursos no se les dio un manejo adecuado.

Durante la diligencia, la Fiscalía habló del rol que habría cumplido en la presunta red de corrupción Palacio Cardona, un curtido abogado, especialista en Gobierno y Gestión de Desarrollo Regional.

Daniel Quintero tuvo una “división de trabajo criminal”, advierte la acusación de la Fiscalía en su contra

En la tarde de este miércoles se continúa en el desarrollo de la diligencia que busca imputarles cargos.

